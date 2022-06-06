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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli tekne paylaşımları sosyal medyayı salladı!

06.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senelerdir ekranlarda yaptığı programlarla bilinen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Erbil, geçtiğimiz günlerde sırt dekolteli paylaşımıyla olay olmuştu. Ünlü isim bu kez tekne tatilinden paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli tekne paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde sıkça konuşulan isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan isim, sırt dekolteli pozuyla gündeme gelmişti.

YASMİN ERGİL'İN GÖĞÜS DEKOLTELİ TEKNE POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde bikinili ve sırt dekolteli tatil pozlarıyla gündem olmuştu.

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Erbil, ayrıca spor yaptığı anları da yine takipçileriyle böyle paylaşmıştı.

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Ünlü ismin kızı bu sefer tekne tatilinden paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Erbil, teknede deniz manzarası eşliğinde çekildiği göğüs dekolteli pozlarını sosyal medya hesabında yayınladı.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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