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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

28.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son zamanlarda en az babası kadar konuşulmaya başlandı. Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen isim, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, her pozuyla olay olmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Yasmin Erbil, bu defa mini elbiseli pozuyla gündeme geldi.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızıdır.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla oldukça konuşulmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

Instagram'da 316 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, ayna karşısında mini elbiseli poz verdi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

Erbil, o pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim alan Yasmin Erbil'in Sezin Erbil ve Ali Sadi adında iki kardeşi bulunuyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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