Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mini elbisesiyle ayna pozu verdi!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, her pozuyla olay olmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Yasmin Erbil, bu defa mini elbiseli pozuyla gündeme geldi.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızıdır.

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla oldukça konuşulmuştu.

Instagram'da 316 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, ayna karşısında mini elbiseli poz verdi.

Erbil, o pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim alan Yasmin Erbil'in Sezin Erbil ve Ali Sadi adında iki kardeşi bulunuyor.





