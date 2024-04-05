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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit'e kavuşuyor! Düello sonrası ilk paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit'e kavuşuyor! Düello sonrası ilk paylaşım

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 07:40
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Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme potasında yer alan Özgür, Poyraz, Sercan ve Hakan düelloda nefes kesen bir mücadele yaşadı. Düello sonrasında ise elenen isim belli oldu. Sevgilisi Survivor'da mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den de paylaşım gecikmedi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit'e kavuşuyor! Düello sonrası ilk paylaşım

Her bölümü ayrı bir heyecana sahip olan Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta eleme potasında yer alan Özgür, Hakan, Poyraz ve Sercan arasında düello gerçekleştirildi.

SEVGİLİSİNİ BÖYLE DESTEKLEDİ

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı düelloda, ilk turda Sercan'a 5-0, ikinci turda ise Hakan'a 5-3 kaybeden Poyraz yarışmadan elendi. Dominik'e veda eden Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den destek gecikmedi.

YASMİN YİĞİT

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile bir karesini paylaşarak 'Benim şampiyonum' notunu düştü.

YASMİN PAYLAŞIM

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Yasmin Erbil Yiğit Poyraz survivor all star sevgilisi ele ali erbil
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