Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit'e kavuşuyor! Düello sonrası ilk paylaşım

Her bölümü ayrı bir heyecana sahip olan Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta eleme potasında yer alan Özgür, Hakan, Poyraz ve Sercan arasında düello gerçekleştirildi.

SEVGİLİSİNİ BÖYLE DESTEKLEDİ

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı düelloda, ilk turda Sercan'a 5-0, ikinci turda ise Hakan'a 5-3 kaybeden Poyraz yarışmadan elendi. Dominik'e veda eden Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den destek gecikmedi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile bir karesini paylaşarak 'Benim şampiyonum' notunu düştü.