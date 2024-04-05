Survivor All Star'da beklenmedik veda! Düelloda elenen yarışmacı... Gözyaşları sel oldu

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan hiç bitmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümüne eleme düellosu damga vurdu. Erkekler potasında yer alan eleme adayları düelloda karşı karşıya geldi.

Survivor All Star'da eleme potasına giren Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Performans eşleşmesine göre ilk düello Hakan ve Özgür arasında gerçekleşti. Bu etabın sonunda Özgür kazanarak eleme potasından çıktı.

İkinci karşılaşma ise Sercan ve Poyraz arasında oldu. Bu karşılaşmanın kazananı ise Sercan oldu. Böylece potadan Sercan çıktı.

BEKLENMEDİK VEDA

Üçüncü etapta bu kez Poyraz ve Hakan karşı karşıya geldi. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda Hakan ve Poyraz kazanmak için elinden geleni yaptı. Nefeslerin tutulduğu etapta Hakan'ın aldığı son sayı ile Hakan düelloyu 5-3 kazandı. Adaya veda eden isim Poyraz oldu.

"YENECEĞİME İNANIYORDUM BÜYÜK PATLADIM"

Survivor'dan elenen Poyraz, "Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şuan olup biteni. Hakan'ı çok tebrik ediyorum, Sercan keza. Sercan beni darmaduman etti, sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim, mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyorum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi sürekli düzeltmeye çalışıyordum, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da arkadaşlarıma da bu yüzden bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım.

Böyle bir ateşlenmeye hırslanmaya gerçek Survivor'ı tatmaya düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası. Sercan'la iddialaşmalarımız meydan okumalarımız... Kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum. Olmadı büyük konuştum büyük patladım. Büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha büyük olduğunu düşünüyordum, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan çok özür diliyorum. Seda beni uzun bir süre affetmeyecektir, Damla da öyledir. Ben onlardan beni yazmalarını istedim zorla yaptım bunu. Onlar da bana olan saygısından sevgisinden güven duygularından dolayı istediğimi verdiler bana. Onlar için de kötü oldu, takımda olup onlara destek olamayacağım için de üzgünüm. Teşekkür ederim." dedi.