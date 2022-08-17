Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini şortuyla poz verdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. İddialı pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Erbil, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

26 yaşındaki Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaşam tarzını sosyal medyadan takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Bu defa süper mini şortuyla verdiği poz ile magazin gündeminde yer aldı.

Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızıdır.

1995 doğumludur.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





