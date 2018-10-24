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Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasyaa: Ne olur dayan!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Evinin banyosunda düşerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki kız arkadaşı sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasyaa: Ne olur dayan!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ünlü şovmenin kız arkadaşı Alisa Nasyaa ise paylaştığı duygusal sözlerle herkesi duygulandırdı.

"NE OLUR DAYAN"

Erbil'in genç sevgilisi Nasyaa, şovmenle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum.

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Bu da bir imtihan ne yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak.

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"BİZİ BÖYLE BIRAKIP GİDEMEZSİN"

Daha yazamayacağım o kadar şey var ki seni çok özledim. Kime kızacağım ben kiminle kavga edeceğim? Kim beni kızdıracak, kim beni güldürecek şimdi? Sadece dayan tek duam. Bizi böyle bırakıp gidemezsin."

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Anahtar Kelimeler:
Alisa Nasyaa Mehmet Ali Erbil

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