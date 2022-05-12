MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'in sözleriyle şoke olan Melike Öcalan: Sahnede neye uğradığımı şaşırdım

Mehmet Ali Erbil'in sözleriyle şoke olan Melike Öcalan: Sahnede neye uğradığımı şaşırdım

12.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, sahnede Melike Öcalan'a söylediği sözlerle herkesi şoke etti. Sunucu Melike Öcalan sahnede duydukları karşısında şoke oldu. Melike Öcalan konuya dair yaptığı açıklamada "Böyle bir şeyle anılmak can sıkıcı bir şey açıkcası" yorumunda bulundu. Ünlü sunucu "Bir daha Mehmet Ali Erbil'le yan yana gelmek istemem" diyerek de konuya noktayı koydu.

Mehmet Ali Erbil'in sözleriyle şoke olan Melike Öcalan: Sahnede neye uğradığımı şaşırdım

Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'a sahnede söylediği sözlerle şoke etti. Son zamanlarda taciz iddialarıyla gündeme gelen Erbil Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi. Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" yanıtını verdi.

Yaşanan bu olayın ardından Melike Öcalan’dan Mehmet Ali Erbil açıklaması geldi. TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: "İki gündür olayın etkisinden çıkamıyorum. Böyle bir şeyle anılmak can sıkıcı bir şey açıkcası. Ne diyebilirim ki üzücü bir şey" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kestiMehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

"BİR DAHA YAN YANA GELMEK İSTEMEM"

Sunucu Öcalan konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Sahnede neye uğradığımı şaşırdım ben toparlamasam konu farklı bir yerlere gidecekti biraz sakin kalmaya başladım. Mehmet Ali Erbil okumuş bir insan bir kadının başarısıyla bir yerlere gelmesine şaşırması çok üzücü. Bir erkeğin elinin değmeden bir kadının başarılı olmasına şaşırdı. Şaka dediğiniz komik olur bu komik değildi. Profesyonel olarak işimi yaparım ben ama bir daha Mehmet Ali Erbil'le yan yana gelmek istemem."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncudan pembeler içinde hamilelik pozu! "Az kaldı"Ünlü oyuncudan pembeler içinde hamilelik pozu! "Az kaldı"
Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kestiMehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti
Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi? Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Elenip ülkeye döndü! Gıda fiyatlarını görünce bakın ne dedi

Elenip ülkeye döndü! Gıda fiyatlarını görünce bakın ne dedi

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler

İlginizi Çekebilir

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.