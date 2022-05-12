Mehmet Ali Erbil'in sözleriyle şoke olan Melike Öcalan: Sahnede neye uğradığımı şaşırdım

Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan'a sahnede söylediği sözlerle şoke etti. Son zamanlarda taciz iddialarıyla gündeme gelen Erbil Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi. Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" yanıtını verdi.

Yaşanan bu olayın ardından Melike Öcalan’dan Mehmet Ali Erbil açıklaması geldi. TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: "İki gündür olayın etkisinden çıkamıyorum. Böyle bir şeyle anılmak can sıkıcı bir şey açıkcası. Ne diyebilirim ki üzücü bir şey" dedi.

"BİR DAHA YAN YANA GELMEK İSTEMEM"

Sunucu Öcalan konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Sahnede neye uğradığımı şaşırdım ben toparlamasam konu farklı bir yerlere gidecekti biraz sakin kalmaya başladım. Mehmet Ali Erbil okumuş bir insan bir kadının başarısıyla bir yerlere gelmesine şaşırması çok üzücü. Bir erkeğin elinin değmeden bir kadının başarılı olmasına şaşırdı. Şaka dediğiniz komik olur bu komik değildi. Profesyonel olarak işimi yaparım ben ama bir daha Mehmet Ali Erbil'le yan yana gelmek istemem."

