Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Şovmen Mehmet Ali Erbil Star Tv ekranlarının fenomen programı İbo Show'a konuk oluyor. Çarkıfelek yarışmasının yüzü olarak da anılan Mehmet Ali Erbil pek çok dizi, film ve seslendirme projelerinde yer almıştır. İşte, detaylar..

MEHMET ERBİL KİMDİR?

8 Şubat 1957 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ali Erbil oyuncu, sunucu, yapımcı, seslendirme sanatçısı, komedyen ve şovmendir. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kariyerinde çok sayıda filmde, dizide ve tiyatro oyununda oynamış, popüler televizyon programlarının sunuculuğunu yapmıştır.

Özellikle Çarkıfelek sunuculuğu ile hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, ünlü oyuncu Saadettin Erbil’in oğludur. 3 çocuk babası olan Erbil; Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenip boşanmıştır.

