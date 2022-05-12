Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan'a "Bir sana elimi değdiremedim" demişti. Melike Öcalan, tepki çeken sözler sonrası 2. Sayfa magazin programına telefon bağlantısı gerçekleştirerek açıklamalarda bulundu. Söylediği skandal sözlerle gündem olan ünlü komedyen, birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Peki Mehmet Ali Erbil kimdir? Melike Öcalan'a 'Bir sana elimi değdiremedim' diyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşleri kim? Ünlü komedyenin, hayatı, biyografisi ve eski eşlerine dair haberimizde...

MEHEMT ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehemt Ali Erbil, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Mehmet Ali Erbil oyuncu, sunucu, yapımcı, seslendirme sanatçısı, komedyen ve şovmendir.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kariyerinde çok sayıda filmde, dizide ve tiyatro oyununda oynamış, popüler televizyon programlarının sunuculuğunu yapmıştır. Özellikle Çarkıfelek sunuculuğu ile hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, ünlü oyuncu Saadettin Erbil’in oğludur.

MELİKE ÖCALAN'A 'BİR SANA ELİMİ DEĞİDİREMEDİM' DİYEN MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ KİM?

3 çocuk babası olan Erbil; Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenip boşanmıştır.



