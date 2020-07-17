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Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisi öncesinde fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 21:18 | Son Güncelleme

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan Mehmet Ali Erbil (63) kök hücre tedavisi için hastaneye yatırıldı. Tedavi için saçlarını da kazıtan Mehmet Ali Erbil Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerine mesaj verdi. Erbil, "İyiyim çok şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisi öncesinde fotoğrafını paylaştı

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil bir süredir evde tedavisine devam ediyordu.

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi süren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisi için saçlarını kazıttı. Maslak'ta özel bir hastanede 40 gün boyunca steril ortamda izole edilecek olan Erbil, tedavi öncesinde son halini Instagram hesabından paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil paylaşımında, "İyiyim çok şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler" notunu yazdı.

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