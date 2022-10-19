Mehmet Ali Erbil korkuttu! Apar topar ameliyata alındı

Uzun süre Kaçış Sendromu hastalığı ile mücadele eden, hastalığı nüksedince ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, ameliyat masasına yattı.

Yaşadığı sağlık sorunlarını geride bırakan ve son dönemde TikTok videolarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşlarından Ercan Avşar, ünlü şovmenin ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erbil'in apandisit ameliyatı olduğunu duyuran Avşar, 65 yaşındaki şovmenin sağlık durumunu hakkında da sevenlerini bilgilendirdi.

''APANDİSİT AMELİYATI OLDU, DURUMU ÇOK İYİ''

Avşar, Erbil'in fotoğrafını paylaşıp altına ise "Babacım Apandisit Ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu düştü.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN AMELİYAT SONRASI PAYLAŞIM

Mehmet Ali Erbil ise ameliyat sonrası kısa bir videosunu yayınladı. Erbil, yaptığı paylaşımda "Yakınlarım, dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağolsunlar... Teşekkür ederim. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar. Refakatçi olarak da kalıyorlardı. Hemşireler de kalıyordu, 24 saat nöbetçilerdi. Ama bir tane arkadaşım vardı. Onun vefakarlığını, sadakatini hiç unutmayacağım, dostluğunu hiç unutmayacağım. Hemşire olmadığında, akrabalarım kalmadığımda Ercan orada. Refakatçi yatağında yatıyor, helal olsun. Allah razı olsun ondan" dedi.

