MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil korkuttu! Apar topar ameliyata alındı

Mehmet Ali Erbil korkuttu! Apar topar ameliyata alındı

19.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve şimdilerde kötü günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu. Ercan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erbil'in ameliyat olduğunu duyurdu.

Uzun süre Kaçış Sendromu hastalığı ile mücadele eden, hastalığı nüksedince ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, ameliyat masasına yattı.

Yaşadığı sağlık sorunlarını geride bırakan ve son dönemde TikTok videolarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşlarından Ercan Avşar, ünlü şovmenin ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erbil'in apandisit ameliyatı olduğunu duyuran Avşar, 65 yaşındaki şovmenin sağlık durumunu hakkında da sevenlerini bilgilendirdi.

''APANDİSİT AMELİYATI OLDU, DURUMU ÇOK İYİ''

Avşar, Erbil'in fotoğrafını paylaşıp altına ise "Babacım Apandisit Ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu düştü.

Ekran görüntüsü 2022-10-19 123539

MEHMET ALİ ERBİL'DEN AMELİYAT SONRASI PAYLAŞIM

Mehmet Ali Erbil ise ameliyat sonrası kısa bir videosunu yayınladı. Erbil, yaptığı paylaşımda "Yakınlarım, dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağolsunlar... Teşekkür ederim. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar. Refakatçi olarak da kalıyorlardı. Hemşireler de kalıyordu, 24 saat nöbetçilerdi. Ama bir tane arkadaşım vardı. Onun vefakarlığını, sadakatini hiç unutmayacağım, dostluğunu hiç unutmayacağım. Hemşire olmadığında, akrabalarım kalmadığımda Ercan orada. Refakatçi yatağında yatıyor, helal olsun. Allah razı olsun ondan" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hababam Sınıfı'nın müdürüydü! Oğlu da ünlü çıktıHababam Sınıfı'nın müdürüydü! Oğlu da ünlü çıktı
Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."
Madonna'nın kızı annesinin izinde! Dekoltesi nefes kestiMadonna'nın kızı annesinin izinde! Dekoltesi nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil 24 ayar yaşında ele ali erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Doğum günü kana bulandı! 'Kıza baktın' kavgası

Doğum günü kana bulandı! 'Kıza baktın' kavgası

İlginizi Çekebilir

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.