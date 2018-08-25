MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 12:40 | Son Güncelleme

61 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil; aşk hayatı, çocuklarıyla ilişkisi ve evliliklerinin neden yürümediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a röportaj veren 61 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil; aşk hayatı, çocuklarıyla ilişkisi ve evliliklerinin neden yürümediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satırbaşları...

"Güzel kadınlarla birlikte oluyorum. Arada bir iki tane olmuştur çok güzel olmayan. Gerçi artık o da olmuyor. Güzel olmayanlar zaten onlarla birlikte olmadığım için hakkımda homoseksüel dedikodusu çıkarıyorlar. Bu riski bile alıyorum yani düşün, hahaha!

CİNSELLİK ÇOK ÖNEMLİ

Hayatımda cinsellik çok önemli diyen Erbil “Erkekler 8 saniyede bir seks düşünür” diye araştırma sonuçları var" yorumuna ise şu yanıtı veriyor: "Neticede hayvansal güdüler bunlar.
Bende biraz yavaşlamıştır artık. Eskiden çok geçerdi."

Aşk hayatına dair de konuşan Erbil "Uzun zamandır aşk yok hayatımda. Aşk kolay değil öyle. Başta güzel bir his oluyor. Ama sonra hemen, yemek yiyişinden, sigara içmesinden, rakı içmesinden nem kapıyorum.

Zaten nefret ederim rakı içen kadından. Hiçbir eşim de içmezdi. Eşlerimle de hiç hadi akşam yemeğinde bir kadeh şarap içelim demezdik" diyor.

5b811c41c03c0e210c25670b

Erbil "Yeniden evlenirseniz nasıl bir kadın olur?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Büyük konuşmayayım ama çocuk sahibi olmasın. Benimkiler bana yeter. Bu yaşımdan sonra bir de çoluk çocukla uğraştırmasın beni. Benden olabilir ama o ayrı. Bugün evlensem yine çocuk yaparım. Ama aşk başka bir konu. O zaman işler değişiyor. Dediğin lafları yiyebilirsin de. Normalde hiç beğenmeyeceğim bir kadına da aşık olabilirsin. Belki kadın pavyondan çıkacak tövbe yarabbi. Bilemeyiz. Ama kendini beğenmiş, sonradan görme bir kadın olmasın. Güldürmeyi hep benden beklemesin, o da beni güldürsün.

Erbil çocuklarının sevgilileriyle ilgili fikirlerini ise şöyle aktarıyor:

Yasmin erkek arkadaşınıyla tanıştırsa asla bozulmam. Çünkü ben çok tanıştırdım onlarla. Ama Yasmin hiç kabullenmiyor benim tanıştırdıklarımı. Ali Sadi hele, gördüğünde, “Gel tanış oğlum” diyorum. “Ne tanışacağım 100 taneden biri işte” diyor.

Yasmin bazen hakaret de ediyor, münakaşaya giriyor. Çocuklardaki savunma iç güdüsü sanırım.


PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!
Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdüCem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil kadın Mehmet Ali Erbil açıklama Mehmet Ali Erbil rakı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

F.Bahçe'den yılın transferi!

F.Bahçe'den yılın transferi!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

İlginizi Çekebilir

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şükran Ovalı Caner Erkin çiftinden bebekleriyle ilk poz

Şükran Ovalı Caner Erkin çiftinden bebekleriyle ilk poz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Pilevneli ve Aslı Pamir çırılçıplak denizde!

Murat Pilevneli ve Aslı Pamir çırılçıplak denizde!

Burak Deniz noktayı koydu: Büşra ile barışmadık

Burak Deniz noktayı koydu: Büşra ile barışmadık

Kourtney Kardashian'ın intikamı!

Kourtney Kardashian'ın intikamı!

Attila Atasoy hastaneye kaldırıdı

Attila Atasoy hastaneye kaldırıdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çocukları tanıştırdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çocukları tanıştırdı

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.