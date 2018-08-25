Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a röportaj veren 61 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil; aşk hayatı, çocuklarıyla ilişkisi ve evliliklerinin neden yürümediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satırbaşları...

"Güzel kadınlarla birlikte oluyorum. Arada bir iki tane olmuştur çok güzel olmayan. Gerçi artık o da olmuyor. Güzel olmayanlar zaten onlarla birlikte olmadığım için hakkımda homoseksüel dedikodusu çıkarıyorlar. Bu riski bile alıyorum yani düşün, hahaha!

CİNSELLİK ÇOK ÖNEMLİ

Hayatımda cinsellik çok önemli diyen Erbil “Erkekler 8 saniyede bir seks düşünür” diye araştırma sonuçları var" yorumuna ise şu yanıtı veriyor: "Neticede hayvansal güdüler bunlar.

Bende biraz yavaşlamıştır artık. Eskiden çok geçerdi."

Aşk hayatına dair de konuşan Erbil "Uzun zamandır aşk yok hayatımda. Aşk kolay değil öyle. Başta güzel bir his oluyor. Ama sonra hemen, yemek yiyişinden, sigara içmesinden, rakı içmesinden nem kapıyorum.

Zaten nefret ederim rakı içen kadından. Hiçbir eşim de içmezdi. Eşlerimle de hiç hadi akşam yemeğinde bir kadeh şarap içelim demezdik" diyor.