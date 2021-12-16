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Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında

16.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğini yaptığı Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adından bir torunu var. Sosyal medyadan torunu ile paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın doğum gününü "Mercimeğim 2 yaşında" notu ile kutladı. Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa ile karelerine beğeni yağdı.

Mehmet Ali Erbil torun sevgisi: Mercimeğim 2 yaşında

12 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa, 2 yaşına bastı. Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adında bir torunu var.

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Torun sevinci yaşayan Mehmet Ali Erbil karantina günlerinde Elisa'yı ne kadar özlediğini dile getirmişti. Çocuklarına oldukça düşkün olduğu bilinen Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa, hayranları tarafından ünlü şovmene benzetiliyor.
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Sosyal medyadan torunu ile paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın doğum gününü "Mercimeğim 2 yaşında" notu ile kutladı.


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Mehmet Ali Erbil
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