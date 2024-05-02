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Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan dini nikah hamlesi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.05.2024 08:22
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Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yine gündeme geldi. Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu. Çift iddialara göre dini nikahı kıydı.

Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan dini nikah hamlesi

Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan sık sık gündeme geliyor. Son olarak evlerinde pijamalarıyla oturan ikiliden Ceylan, Erbil'in sırtına masaj yaparken; "Dedeme masaj yapıyorum" deyince sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan bu sefer dini nikah hamlesinde bulundu.

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Birlikte yaşayan çift dini nikah kıydı. Posta'da yer alan habere göre; Yeniköy'deki evlerinde imam nikahı yaptı.

Gülseren Ceylan sorular üzerine "Bu tür şeyleri konuşmak istemiyorum. Var ya da yok diyemem" dedi.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİM"

Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Erbil, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evliliğe yeşil ışık yakarak, "Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey, çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar" şeklinde konuşmuştu.


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Mehmet Ali Erbil sevgilisi ali erbil
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