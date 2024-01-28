Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil'in telefon görüşmesi! Survivor Poyraz'dan bahsedip ağladı

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil daha önce ise "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak." diyerek babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti.

"BU TİP ŞEYLER AİLE İÇİNDE KALIR"

Mehmet Ali Erbil kızına dair "Tabii ki onun yaşından küçük birileriyle olmam canını acıtabilir ama o da bana saygı duymalı" dedi. Erbil kızının sert ifadeleri için "Kırıldım, ben çok büyük bir hastalık atlattım, en azından buna biraz saygı duyulsun, nerelerden geçtim. Babası bundan sonra kaç tane yaz görecek? O yüzden de kırıldım. Daha konuşmamız olmadı, bu tip şeyler aile içinde kalır" dedi.



Kanal D magazin müdürü Asiye Acar, Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil’i telefonda buluşturdu. Yasmin Erbil telefonda "E tabii özür dilerim yani kırdıysam o kadar. Ben bildiği şeyler diye aslında açık açık konuşmuştım" dedi.

Mehmet Ali Erbil ise duygulanarak "Biz neleri paylaştık onunla, son dönem mesela erkek arkadaşı Dominik'te yarışmada birinci oldu Yasmin diye bağırdı, beraber ağladık burada" diyerek ağladı.







