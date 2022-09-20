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Mehmet Ali Erbil yine Erşan Kuneri ve Cem Yılmaz'ı hedef aldı: Erkek halimle izleyemedim

20.09.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Cem Yılmaz'ı ve son dizisi Erşan Kuneri'yi hedef alan sözleriyle dikkat çekmişti. Buket Aydın'ın programına konuk olan Erbil, Erşan Kuneri hakkında yine sert ifadeler kullandı. Erbil, "Erşan Kuneri'yi erkek halimle izleyemedim. Tamamıyla küfür üzerine kurulu bir film. Benim hiç ekranda küfür ettiğim yoktur, bunu kimse söyleyemez" dedi.

Mehmet Ali Erbil yine Erşan Kuneri ve Cem Yılmaz'ı hedef aldı: Erkek halimle izleyemedim

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının yeni sezondaki ilk konuğu ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil programda Aydın'ın sorusu üzerine, daha önce eleştirdiği ve 'Devletimiz müdahale etmeliydi' dediği Erşan Kuneri dizisi hakkında konuştu.

"ERKEK HALİMLE SEYREMEDİM"

Diziyi erkek haliyle izleyemediğini söyleyen Erbil, "Bel altı espri farklı küfür farklı. Tamamen küfürlü, bunun üzerine kurulu bir film. Sırf 10 dakika küfür dolu. Tamamıyla küfür üzerine kurulu bir film. Kendi erkek halimle seyredemedim. Cem Yılmaz da akıllı bir çocuk. Belki yeni bir kulvar yeni bir yol bulmak istediler. Belki Amerikan filmlerinden yola çıktılar. Türk sinemasında böyle bir örneği yok. Ben de eleştirdim bir sanatçı olarak. Konservatuvar mezunuyum. RTÜK var sonuçta. Özel televizyonlarda reklamlarda bile konuşanlar için özel denetim yapılırdı. Türkçe ve diksiyon düzgün olacaktı. Benim hiç ekranda küfür ettiğim yoktur, bunu kimse söyleyemez. Filmlerimde de böyle bir argo yok. Ben kendi çocuğumun da izlemesini istemem" ifadelerini kullandı.

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"YAPTIĞIM PROGRAMLARIN ÇOĞUNUN İÇİ BOŞTU"

Erbil konuşmasına şöyle devam etti:
"Mesleğimi çok seviyorum, çok severek yapıyorum. Tanınmışlığın götürüsü de oldu. Hiperaktiftim küçüklüğümden beri. Hayatım boyunca zararlarını gördüm. Sululuk demeyeyim de onun dibini görmüşlüğüm vardı. Yaptığım programların çoğunun içi boştu, onları ben kendime uydurdum. Çarkıfelek de öyle sevildi. Haftanın her günü birinci oluyorduk, o dönemlerde efsaneydi. Canlı yayın, her an patlamaya hazır bir bomba. Herkesin başına gelebilir, insanlık hali. Dünyada canlı yayında en çok şov yapan insanlardan biriyim."

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Mehmet Ali Erbil erşan kuneri
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