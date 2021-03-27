Mehmet Aslantuğ çekti! 47 yaşındaki Arzum Onan'dan bikinili poz

Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Şu sıralar yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yazdan kalma bikinili pozu ile beğeni topladı. Arzum Onan'ın bikinili pozunu eşi Mehmet Aslantuğ çekti.

İşte tescilli güzel Arzum Onan'ın bikinili pozu...



