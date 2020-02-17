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Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk Bir Annenin Günahı dizisinde buluştu! Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2020 01:47 | Son Güncelleme

Fox TV'nin iddialı dizisi Bir Annenin Günahı'nın başrol oyuncuları belli oldu. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ Bir Annenin Günahı dizisinde Özge Özberk ile başrolde oynayacak. Peki Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak?

Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk Bir Annenin Günahı dizisinde buluştu! Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor?

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, Bir Annenin Günahı dizisinin kadrosuna sinema ve dizi dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Aslantuğ katıldı. Aslantuğ, dizide Özge Özberk ile başrolleri paylaşacak.

Mehmet Aslantuğ (1)

MEHMET ASLANTUĞ YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Limon Film/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, senaryo danışmanlığını Ahmet Yurdakul’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu ile Filiz Gülmez Pakman’ın oturacağı ve Filipinler’de büyük başarıyla yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinin uyarlaması olan dramada başarılı oyuncu, “Sadri” karakterine hayat verecek.

Mehmet Aslantuğ (2)

Çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak oyuncu, yine tüm dikkatleri üzerine toplayacak.

ÖZGE ÖZBERK, BİR ANNENİN GÜNAHI'NDA HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Bir Annenin Günahı'nda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve çocuğu için her şeyi yapabilecek bir annenin dramı ele alınacak. Özge Özberk ise Suna adlı anne karakterine hayat verecek.
Özge Özberk

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