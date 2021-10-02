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Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse beşinci, altıncı dalgaları yaşayacağız

02.10.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hatırlatarak, "Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik" dedi.

Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse beşinci, altıncı dalgaları yaşayacağız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Bu dalgadır zaten, olduğu yerde durmaz. Türkiye'de haftalık vaka ortalamaları ile baktığımız zaman biz hala artış dönemindeyiz. Dünyadaki azalmayı oluşturanların da Güney Asya ülkeleri ve Orta Doğu bölgesi olduğu görüldü. Avrupa ve Kuzey Amerika'da vaka azalması henüz yok. Fakat olacak, ben böyle bir şeyin arifesinde olabileceğimizi de düşüyorum. Bu vakalar çünkü dalga şekilde seyrediyor, azalma dönemine girecek" dedi.

'5'İNCİ, 6'NCI DALGALAR YAŞAYACAĞIZ'

Prof. Dr. Ceyhan, vakalarda azalma dönemine gidildiğinde dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ama bu bizi yanıltmasın. Bu tehlikenin geçtiği, azaldığı anlamına gelmez. Çünkü salgın eğrisi bir düz çizgi, bir dalga şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5'inci 6'ncı dalgaları yaşayacağız. 25-30 bin civarlarında devam ediyor bir süredir, buradan aşağıya mı inecek yukarıya doğru mu çıkacak? Biz okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik. Bir bulaştırıcı kat sayısı var; bir kişi şu anda 3-4 kişiye bulaştırıyor. Bunun da gözle görülür bir artış haline gelmesi 1-1,5 ayı bulabiliyor. Bir süper bulaştırıcı da girerse devreye o zaman çok daha erken vaka sayıları artıyor. Çünkü onlar birdenbire yüzlerce, binlerce kişiyi enfekte ediyor. Eğer böyle 25-30 bin arasında düz giderse bir süre sonra yeni bir artış görürüz. Yeni bir artış görsek de bir süre sonra aşağıya inecek. Biz bir şey yapsak da yapmasak da iniyor, bu salgının dinamiği böyle" diye konuştu.

'ÇİZGİNİN DÜZ ÇİZMESİNİ ENGELLEMEMİZ LAZIM'

Prof. Dr. Ceyhan, tedbir alan ülke ile tedbir almayan ülke arasındaki farka ilişkin de, "Biri küçük bir dalga yaşarken diğeri daha büyük bir dalga yaşıyor. Dolayısıyla özellikle tatilin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan etkileri yeni bir artış trendi diye görebiliriz. Ama buradan aşağıya da gidebilir. Nerede takılacağımız önemli. İlk dalgada binlerde takıldık, sonra arkasından hep 5 binlerde takıldık. 5 binlerde takıldığınız zaman bu hep önünüzde bir dalganın başlayacağını gösteriyor. Sizin o çizginin düz çizmesini engellemeniz lazım, oradan aşağıya 100'lü vakalara inmeniz lazım ki kontrol edilebilir seviyede olsun" ifadesini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan
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