Mehmet Demirkol'dan Emre Mor şok benzetme

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, BeIN Sports'ta yayınlanan BeIN Manşet gündemi ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Demirkol Emre Mor hakkında, "Genç yaş oyuncu gruplarında birçok oyuncu vardır bu şekilde kaybolmuş gitmiş. Çok örneği vardır böyle. Hadi isim vereyim Batuhan. Dünya starı olabilecek durumdaydı. O bekleniyordu. Yeter bana dedi. Emre Mor, onu bile yapamadı daha. Danimarka'dan beri istatistiklerine bakmış ne yapmış diye. Hep bir umut var. Artık tamam, artık başlıyorum demesi lazım. Bu kadar çok reddedildikden sonra bir problem olduğunu anlaması lazım. Anlamasa zaten Fatih hoca düşünmez onu maçlarda falan" ifadelerini kullandı. İŞTE MEHMET DEMİRKOL'UN AÇIKLAMARI: Emre Mor'un artık bir şeyler göstermesi lazım. Hiçbir şey gösteremedi geldiğinden beri. Kolay bir rakip değil evet ama 10 maçtır deplasmanda kazanamıyormuş Sivas. Enteresan bir durum var; Galatasaray ligin en az net gol pozisyonuna giren 2. takımı. Bu yüzden herkes sağlıklı olsa bile Fatih Terim takımı değiştirecekti.

"BELHANDA İLE İLGİLİ KARAR NEDİR?" "Yeni bir şeyler denemek zorundaydı zaten. Geçen hafta yaptığı açıklamalarda bu yönde. Ben Taylan'ı bekliyorum, Nzonzi'yi bekliyorum, Seri'nin daha önde oynamasını bekliyorum. Belhanda ile ilgili kararı nedir bilemiyorum. Geçen hafta yaptığı açıklamada Belhanda yanıltanlardan mı, yanıltmayanlardan mı bilemediğim için." "GALATASARAY NEYE SEVİNİYOR?" Ben ne olursa olsun takımı biraz değiştireceğini düşünüyorum. Beni esas ilgilendiren, Real Madrid maçında ne olacağı. Hocanın kafasında ne var? Paris Saint Germain maçındaki mücadele. Oyundan memnun değildir ama mücadeleden memnundur. Galatasaray rakip kim olursa olsun 1-0 kaybettiği maçtan sonra sevinmez. Neye seviniyor? Çok kötü gidiyor iş, bir mücadele görüyor. Bir umut görüyor. Şimdi, bu Fatih Hoca için yeterli mi olacak Real Madrid'e karşı? Yoksa ben artık oyun oynamalıyım deyip, başka bir oyun mu oynatacak. Ben Emre Mor'un yerinde olsam 15 gündür sadece top yiyordum yemek olarak. Sabah yemeğinde top. Öğle yemeğinde top. Akşam yemeğinde top. Deli gibi çalışıyordum. Çünkü, şu takımın içerisinde kendine yer bulamıyorsan yanmışsın.