Mehmet Demirkol'dan Emre Mor şok benzetme

"BİR PROBLEM OLDUĞUNU ANLAMASI LAZIM"

Bizde şöyle bir takıntı var; çok yetenekli oynasın. Böyle değil. Portföyün geniş olacak. Çok biriktirmiş olacaksın. Yaşın kaç olursa olsun. Çalışmaktan daha çok mental olarak kendisini vermek, konsantre olmak, oyunları ezberlemek, topu ayağına aldığın zaman ne yapacağını bilmek konusunda, genç yaş oyuncu gruplarında birçok oyuncu vardır bu şekilde kaybolmuş gitmiş. Çok örneği vardır böyle. Hadi isim vereyim Batuhan. Dünya starı olabilecek durumdaydı. O bekleniyordu. Yeter bana dedi. Emre Mor, onu bile yapamadı daha. Danimarka'dan beri istatistiklerine bakmış ne yapmış diye. Hep bir umut var. Artık tamam, artık başlıyorum demesi lazım. Bu kadar çok reddedildikden sonra bir problem olduğunu anlaması lazım. Anlamasa zaten Fatih hoca düşünmez onu maçlarda falan.

"ORTASI BOŞKEN ÇERÇEVE ÇALIŞMAZ"

"Burada yine aynı şeyi söyleyeceğim. Arkadaki 3'lüyü kurmadan Belhanda ve Feghouli'yi oynatamazsın. Belhanda ve Feghouli ne zaman iyi oynadı? Çok iyi orta saha ve çok iyi savunmalarla. Feghouli'nin şimdi Afrika Kupası falan var. Feghouli daha yorgun geldi. Şu an takımda durumunu en anladığım adam Feghouli. Bunu anlıyorum yani. Geri kalanlarını anlamak zorlaşıyor. Galatasaray şampiyon olduğu yıllarda omurgasını net olarak hep sahada tuttu. Selçuk-Melo'yu hep tuttu. Fernando-N'Diaye'yi tuttu. Şu an Lemina, Seri, Nzonzi var. Nzonzi bir tek her zaman var. Lemina var mı belli değil. Seri var mı belli değil. Ortası boşken çerçeve çalışmaz. Galatasaray'ın temel problemi son 3 maçta, 2. yarılarda isabetli şutu yok. Ligin en az gol pozisyonuna giren 2. takımı. Bu kabul edilebilir bir şey değil."