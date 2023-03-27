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  4. Mehmet Dinçerler'den 5 ayda boşanan Hadise'den yeni aşk sinyali! Eski sevgilisine yaptığı yorum ifşa oldu

Mehmet Dinçerler'den 5 ayda boşanan Hadise'den yeni aşk sinyali! Eski sevgilisine yaptığı yorum ifşa oldu

27.03.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in olaylı evliliği sadece 5 ay sürmüş ve 5 dakikada bitmişti. Hadise'nin, bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen'e geri döndüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin eski aşkına yaptığı yorum ise ifşa oldu...

Mehmet Dinçerler'den 5 ayda boşanan Hadise'den yeni aşk sinyali! Eski sevgilisine yaptığı yorum ifşa oldu

Cesur tarzı, iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le 5 ay evli kalmış ve olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Hadise'nin ismi şimdilerde Fransız kick boks sporcusu ve şampiyonu Cyril Benzaquen ile anılıyor. Hadise ile Cyril Benzaquen arasındaki aşk iddiasını, sosyal medyadaki yorumlar ortaya çıkardı.

Ünlü şarkıcı, Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile sosyal medya üzerinden yorumlaştı. Hadise, Cyril Benzaquen'e 'Seni böyle görmek istiyorum' yazdı. Bu yorum ise kısa sürede ifşa oldu.

1 hadise

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Hadise Mehmet Dinçerler

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