Mehmet Dinçerler'den 5 ayda boşanan Hadise'den yeni aşk sinyali! Eski sevgilisine yaptığı yorum ifşa oldu

Cesur tarzı, iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le 5 ay evli kalmış ve olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Hadise'nin ismi şimdilerde Fransız kick boks sporcusu ve şampiyonu Cyril Benzaquen ile anılıyor. Hadise ile Cyril Benzaquen arasındaki aşk iddiasını, sosyal medyadaki yorumlar ortaya çıkardı.

Ünlü şarkıcı, Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile sosyal medya üzerinden yorumlaştı. Hadise, Cyril Benzaquen'e 'Seni böyle görmek istiyorum' yazdı. Bu yorum ise kısa sürede ifşa oldu.





