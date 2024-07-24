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  4. Son dakika! Nepal'de kalkış yapan uçak kaza geçirdi: 18 ölü, sadece pilot kurtuldu

Son dakika! Nepal'de kalkış yapan uçak kaza geçirdi: 18 ölü, sadece pilot kurtuldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.07.2024 10:05
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Son dakika haberi: Nepal’in başkenti Katmandu’da 19 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Kazada sadece pilotun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son dakika! Nepal'de kalkış yapan uçak kaza geçirdi: 18 ölü, sadece pilot kurtuldu

Son dakika: Nepal'i sarsan uçak kazası! 19 kişiyi taşıyan uçak başkent Katmandu'dan havalandı. Kısa süre içinde kaza geçiren uçakta ilk bilgilere göre 18 kişi hayatını kaybetti.

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PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkış sırasında kayarak kaza yaptı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, yaptığı açıklama, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.

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uçak kazası Nepal
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