Mehmet Dinçerler'in yanındaki kadının sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Gerçek başka çıktı

Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikilinin mutluluğu uzun soluklu olmamıştı. Ayrılık kararı ile günlerce manşetlerden inmeyen ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.

Zaman zaman adı farklı aşk iddialarına da karışan iş insanının cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dinçlerler, Bebek'te bir mekanda görüntülendi.

Bir mekandan çıkarken objektiflere takılan iş insanının yanında iki kişinin sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

"FOTOĞRAF YANLIŞ LANSE EDİLDİ"

Ardından konu bambaşka çıktı. Kadının Dinçerler'in, Hadise'yle boşanırken de yanında olan avukatı Dilara Recepoğlu olduğu ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'na açıklama yapan Dilara Recepoğlu, fotoğrafı çekildiği sırada eşi Fevzican Recepoğlu'nun da yanlarında olduğunu söyleyerek, "Mehmet Dinçerler hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu’nun en yakın arkadaşıdır. Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, hiçbir soru sorulmaksızın eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik değil" dedi.







