Mehmet Erdem kimdir, aslen nereli? İşte Mehmet Erdem'in hayatı...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi de Mehmet Erdem oldu. Ünlü sanatçı gündem olmasıyla hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Mehmet Erdem nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Erdem'in hayatı...
Leyla ile Mecnun gibi kült olan dizilerin müziklerini yapan ünlü sanatçı Mehmet Erdem 1978 yılında Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak Manisa'da doğdu. Mehmet Erdem, orta ve lise eğitimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Erdem, daha sonra şarkıcılığa başladı. Çocukluk yıllarından bu yana enstrüman çalan Mehmet Erdem, ilk enstrümanı olan mandolini henüz 5 yaşındayken çalmaya başladı. Sanatçı daha sonra ud, cümbüş ve bağlama çalmaya başladı.
Öğrencilik hayatı boyunca müzikle iç içe olan Mehmet Erdem henüz lise döneminde okul gruplarında vokalist ve enstrümanist olarak yer aldı. Ayrıca sanatçı bir çok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Aynı zamanda Mehmet Erdem önemli müzisyenlerden enstrüman dersleri almaya devam etti.
Mehmet Erdem 2008 yılında “Deli Deli Olma” adlı filme Özgür Akgül ile beraber yaptığı müzikle “Altın Portakal Film Festivali”nde “En İyi Film Müziği” dalında ödül aldı.
Müzik kariyeri boyunca, “Memleket Meselesi”, “Sizi Seviyorum”, “Çalgı Çengi”, “Polis”, “Dol”, Avrupa Avrupa”, “Kalpsiz Adam”, “Sınıf”, "Kalbim Seni Seçti” ve “Leyla ile Mecnun” gibi bir çok film ve dizinin özgün müziklerine imza attı.
Polis - (2006)
Dol - (2007)
Sınıf - (2008)
İş Arıyoruz - (2008)
Deli Deli Olma - (2009)
Sizi Seviyorum - (2009)
Memleket Meselesi - (2010)
Avrupa Avrupa - (2011)
Leyla ile Mecnun - (2011)
Vücut - (2011)
Çalgı Çengi - (2011)
Kalbim Seni Seçti - (2011)
Aşk Kırmızı - (2013)
Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)
Cenaze İşleri - (2017)
Herkes Aynı Hayatta, (2012)
Hiç Konuşmadan, (2013)
Hepsi Benim Yüzünden, (2016)
Neden Böyleyiz, (2018)
“Hakim Bey”, (Haziran 2012)
“Herkes Aynı Hayatta”, (Eylül 2012)
“Kadınım”, (Mart 2013)
“Haydi Gel Gidelim”, (Haziran 2013)
“Acıyı Sevmek Olur mu”, (Aralık 2013)
“Gibi Gibi”, (Nisan 2014)
“Aşkımız Bitecek”, (2014)
"Hiç Konuşmadan",(2015)
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