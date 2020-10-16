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Mehmet Erdem kimdir, aslen nereli? İşte Mehmet Erdem'in hayatı...

16.10.2020 11:47 | Son Güncelleme:
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Mehmet Erdem kimdir, aslen nereli? İşte Mehmet Erdem'in hayatı...

Ünlü sanatçı Mehmet Erdem'in hayatı son dönemlerde gündem oldu. Peki, Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında? Sanatçının hakkında merak ettiklerinizi ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi de Mehmet Erdem oldu. Ünlü sanatçı gündem olmasıyla hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Mehmet Erdem nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Erdem'in hayatı...

mehmet erdem'in hayatı

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Leyla ile Mecnun gibi kült olan dizilerin müziklerini yapan ünlü sanatçı Mehmet Erdem 1978 yılında Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak Manisa'da doğdu. Mehmet Erdem, orta ve lise eğitimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Erdem, daha sonra şarkıcılığa başladı. Çocukluk yıllarından bu yana enstrüman çalan Mehmet Erdem, ilk enstrümanı olan mandolini henüz 5 yaşındayken çalmaya başladı. Sanatçı daha sonra ud, cümbüş ve bağlama çalmaya başladı.

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Öğrencilik hayatı boyunca müzikle iç içe olan Mehmet Erdem henüz lise döneminde okul gruplarında vokalist ve enstrümanist olarak yer aldı. Ayrıca sanatçı bir çok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Aynı zamanda Mehmet Erdem önemli müzisyenlerden enstrüman dersleri almaya devam etti.

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Mehmet Erdem 2008 yılında “Deli Deli Olma” adlı filme Özgür Akgül ile beraber yaptığı müzikle “Altın Portakal Film Festivali”nde “En İyi Film Müziği” dalında ödül aldı.

Müzik kariyeri boyunca, “Memleket Meselesi”, “Sizi Seviyorum”, “Çalgı Çengi”, “Polis”, “Dol”, Avrupa Avrupa”, “Kalpsiz Adam”, “Sınıf”, "Kalbim Seni Seçti” ve “Leyla ile Mecnun” gibi bir çok film ve dizinin özgün müziklerine imza attı.

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MEHMET ERDEM'E AİT FİLM VE DİZİ MÜZİKLERİ

Polis - (2006)
Dol - (2007)
Sınıf - (2008)
İş Arıyoruz - (2008)
Deli Deli Olma - (2009)
Sizi Seviyorum - (2009)
Memleket Meselesi - (2010)
Avrupa Avrupa - (2011)
Leyla ile Mecnun - (2011)
Vücut - (2011)
Çalgı Çengi - (2011)
Kalbim Seni Seçti - (2011)
Aşk Kırmızı - (2013)
Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)
Cenaze İşleri - (2017)

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MEHMET ERDEM'İN ALBÜMLERİ

Herkes Aynı Hayatta, (2012)

Hiç Konuşmadan, (2013)

Hepsi Benim Yüzünden, (2016)

Neden Böyleyiz, (2018)

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MEHMET ERDEM'İN ÇEKTİĞİ VİDEO KLİPLERİ

“Hakim Bey”, (Haziran 2012)

“Herkes Aynı Hayatta”, (Eylül 2012)

“Kadınım”, (Mart 2013)

“Haydi Gel Gidelim”, (Haziran 2013)

“Acıyı Sevmek Olur mu”, (Aralık 2013)

“Gibi Gibi”, (Nisan 2014)

“Aşkımız Bitecek”, (2014)

"Hiç Konuşmadan",(2015)

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