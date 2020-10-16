Mehmet Erdem kimdir, aslen nereli? İşte Mehmet Erdem'in hayatı...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi de Mehmet Erdem oldu. Ünlü sanatçı gündem olmasıyla hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Mehmet Erdem nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Erdem'in hayatı...

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Leyla ile Mecnun gibi kült olan dizilerin müziklerini yapan ünlü sanatçı Mehmet Erdem 1978 yılında Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak Manisa'da doğdu. Mehmet Erdem, orta ve lise eğitimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Erdem, daha sonra şarkıcılığa başladı. Çocukluk yıllarından bu yana enstrüman çalan Mehmet Erdem, ilk enstrümanı olan mandolini henüz 5 yaşındayken çalmaya başladı. Sanatçı daha sonra ud, cümbüş ve bağlama çalmaya başladı.

Öğrencilik hayatı boyunca müzikle iç içe olan Mehmet Erdem henüz lise döneminde okul gruplarında vokalist ve enstrümanist olarak yer aldı. Ayrıca sanatçı bir çok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Aynı zamanda Mehmet Erdem önemli müzisyenlerden enstrüman dersleri almaya devam etti.