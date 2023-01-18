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Mehmet Günsür'ün yeni projesine bomba partner!

18.01.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Günsür art house bir filmde yer almaya hazırlanırken partneri de belli oldu. İki ismi duyan "harika olur" demeden edemedi.

Mehmet Günsür'ün yeni projesine bomba partner!

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Günsür ile Seda Bakan art house bir filmde yer alacak.

SEDA BAKAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Seda Bakan peş peşe rol aldığı reklam filmleriyle dikkat çekiyor. Seda Bakan art house bir filmde oynamaya hazırlanıyor. Gökhan Tiryaki imzalı filmde Mehmet Günsür hem oynayacak, hem de yapım ortağı olacak. Seda Bakan çekimleri yakında başlayacak olan filmle ilgili “İlk kez bir art house filmde oynayacağım. İnşallah iyi olur, onun içeriğinden çok bahsedemiyorum ama kadro çok güzel. Mehmet Günsür ile oynayacağız. İnşallah çok heyecanlıyım, bekliyorum okuma provaları olacak” dedi.

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Sempatik oyuncu ayrıca bu yaz “Zeytin Ağacı” dizinin 2. Sezon çekimleri için kamera karşısına geçeceğini de söyledi ve “Zeytin Ağacı dizisinin 2. ve 3.sezonunu çekmeye başlayacağız yazın… Ben iki bebekle yazın Ayvalık’ta olacağım. Onu nasıl yapacağımı Kara kara düşünüyorum ama çok güzel bir ekibimiz olduğu için sıkıntı olursa çocuğu birilerine bırakır giderim” dedi.

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