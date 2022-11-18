Mehmet Yalçınkaya esnaf lokantasından kovuldu mu? Mehmet Şef söylenince esnaf sinirlendi... "Paranızla bir şeyler yemek istiyorsanız..."

MasterChef jüriliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın esnaf lokantasından kovulduğu iddiası sosyal medyayı salladı. Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kibarca kapı dışarı edildiği anların videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Mehmet Yalçınkaya girdiği esnaf lokantasında yağsız et isteyince ortam bir anda gerildi. Lokantanın sahibi Mehmet şefin isteğini geri çevirirken, bir süre sonra başka bir lokantaya gitmesi gerektiğini söyledi.

SÖYLENİNCE ESNAF MÜDAHALE ETTİ

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Şef Mehmet Yalçınkaya, "Nereye geldik biz böyle, paramızla yemek yiyemiyoruz" diyerek girdiği esnaf lokantasında sitem etti.

Mehmet Yalçınkaya'nın laflarını duyan lokantanın sahibi Yaçınkaya'ya tepki göstererek, "Burada her şey para değildir. Paranızla bir şeyler yemek istiyorsanız ilerde lüks lokantalar var" diye yanıt verdi.

Mehmet Yalçınkaya'ya hizmet vermek istemeyen esnaf 'servisi kapattık' deyip ünlü şefe başka bir yere gitmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açıyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Exxen kanalına "Esnaf" ismiyle program çekmeye başlayan Mehmet Yalçınkaya, sosyal deney yapmak için bunu gizli kameraya aldırmış. Mehmet Şefin sosyal deneydeki amacı da esnafın paraya şöhrete tamah etmediğini göstermekmiş.

