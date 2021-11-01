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Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi Nazlı Çetin'ten Yargı pozu

01.11.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Pars rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Nazlı Çetin ile aşk pozunu paylaştı. İkilinin ev haline beğeni yağdı.

Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi Nazlı Çetin'ten Yargı pozu

Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz AK şimdilerde Miss Turkey tescilli sevgilisi Nazlı Çetin ile gündemde.

Mehmet Yılmaz Ak ve genç aşkı Nazlı Çetin Yargı'nın ilk bölümünü birlikte izledi. Aşklarıyla gündem olan çift sosyal medyada yeni pozlarını da paylaştı. Ak paylaşımına "Sevdiceklerim" notunu düştü.

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NAZLI ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Miss Turkey 2019 yarışmasında mücadele eden 20 finalistten biri olan Nazlı Çetin 11 numarayla yarışmıştı. Nazlı Çetin 1.76 boyunda ve 21 yaşında. Nazlı Can Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini alan Nazlı Çetin'in rol aldığı dizilerle oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

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2020 yılında dizilerde oynamaya başlayan genç isim, "Şeref Sözü" dizisi ile beraber dizi oyunculuğuna başlamış ardından ise "Mucize Doktor" dizisinde rol almıştır.

2021 yılında ise "Kardeşlerim" dizisinin 2. sezonuna Dora karakteriyle dahil olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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