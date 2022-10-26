Sıhhat eş anlamlısı nedir? Sıhhatin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli olan sıhhat kelimesi, Arapçada "sağ olma, sağlıklı olma, sağlık" anlamlarına gelen "ṣiḥḥat" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. İnsan vücudunda herhangi bir rahatsızlığın veya hastalığın olmadığı durumları ifade etmek için sıhhat sözcüğü kullanılmaktadır. Sıhhat sözcüğü cümle içerisinde isim türünde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sıhhat kelimesinin anlamı:

Sağlık, esenlik

Doğruluk

Ayrıca sıhhat sözcüğünün içerisinde geçtiği "sıhhatler olsun" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Bu birleşik kelime çoğu kişi tarafından "saatler olsun" şeklinde bilinmektedir. Doğrusu ise "sıhhatler olsun" şeklindedir.

Sıhhat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sıhhat eş anlamlısı olan sözcükler sıhhatle aynı anlama gelmektedir. Bu yüzden cümle içerisinde birbirlerinin yerini doldurabilmektedir. Sıhhatin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki sağlık sözcüğüdür. Bu sözcük sıhhat kelimesi yerine çok sık tercih edilmektedir. Sıhhat kelimesinin diğer anlamdaşları ise şu şekildedir:

Sağlık

Esenlik

Yukarıdaki sözcükler, sıhhat sözcüğü yerine kullanılmaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin yazım ve okunuş stilleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar olmasına rağmen cümle içerisinde kullanılırken aynı anlamı taşımaktadır.

Sıhhatin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcükleri bilmek ve öğrenmek, kelime haznesinin genişlemesine vesile olmaktadır. Bu sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı o cümlenin daha etkileyici olmasını sağlamaktadır. Sıhhat kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır.