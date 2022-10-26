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Sıhhat eş anlamlısı nedir? Sıhhatin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerin kullanımı epey fazladır. Bazı sözcüklerin eş anlamlıları varken bazılarınınsa olmayabilir. Ancak hemen hemen her sözcüğün an az bir tane eş anlamlısı bulunur. Genellikle eş anlamlı sözcüklerden birisi alıntı kelimedir. Eş anlamlısı en sık kullanılan sözcüklerden biri sıhhat kelimesidir. Bu sözcük Arapça ṣḥḥ kökünden türetilerek dilimize girmiştir. Eş anlamlısı da bulunan sıhhat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıhhat eş anlamlısı nedir? Sıhhatin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli olan sıhhat kelimesi, Arapçada "sağ olma, sağlıklı olma, sağlık" anlamlarına gelen "ṣiḥḥat" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. İnsan vücudunda herhangi bir rahatsızlığın veya hastalığın olmadığı durumları ifade etmek için sıhhat sözcüğü kullanılmaktadır. Sıhhat sözcüğü cümle içerisinde isim türünde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sıhhat kelimesinin anlamı:

  • Sağlık, esenlik
  • Doğruluk

Ayrıca sıhhat sözcüğünün içerisinde geçtiği "sıhhatler olsun" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Bu birleşik kelime çoğu kişi tarafından "saatler olsun" şeklinde bilinmektedir. Doğrusu ise "sıhhatler olsun" şeklindedir.

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Sıhhat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sıhhat eş anlamlısı olan sözcükler sıhhatle aynı anlama gelmektedir. Bu yüzden cümle içerisinde birbirlerinin yerini doldurabilmektedir. Sıhhatin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki sağlık sözcüğüdür. Bu sözcük sıhhat kelimesi yerine çok sık tercih edilmektedir. Sıhhat kelimesinin diğer anlamdaşları ise şu şekildedir:

  • Sağlık
  • Esenlik

Yukarıdaki sözcükler, sıhhat sözcüğü yerine kullanılmaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin yazım ve okunuş stilleri birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar olmasına rağmen cümle içerisinde kullanılırken aynı anlamı taşımaktadır.

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Sıhhatin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcükleri bilmek ve öğrenmek, kelime haznesinin genişlemesine vesile olmaktadır. Bu sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı o cümlenin daha etkileyici olmasını sağlamaktadır. Sıhhat kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır.

  • Her şeyin başı sağlık derlerdi de inanmazdım.
  • Sağlıklı beslenmek için doğru yiyecekleri tüketmek lazım.
  • Sağlığı yerindeymiş, nur topu gibi bir kızı daha olmuş.
  • Allah hepimize daha da esenlik versin.
  • Okuldaki öğretmenler o öğrencinin sağlığından oldukça endişe ediyordu.
  • Annesine ve babasına esenlikler dileyerek evden ayrılmıştı.
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