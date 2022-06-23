Mehtap Yılmaz kimdir? 2. Sayfa konuğu Popstar Mehtap Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısı gecikmeli olarak çıktı mı?

Mehtap Yılmaz, 2. Sayfa magazin programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa'da hem magazin gündemini değerlendirdi hem de Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını seslendirdi. Peki Mehtap Yılmaz kimdir? 2. Sayfa'nın konuğu Mehtap Yılmaz'ın hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978’de Rize’de doğdu. Çocukluğunun büyük bir bölümü Artvin’de geçiren Mehtap Yılmaz, anne ve babasının ayrılmasından sonra çocukluk döneminde annesiyle kaldı.

İki kardeşinden ayrılmak zorunda kalan Mehtap Yılmaz, babasının tekrardan evlenmek istemesinin ardından kardeşlerini de yanına aldı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgisi olan Mehtap Yılmaz’ın babası bağlama çalarak şarkı söylermiş.

Ortaokulda çalışma hayatına atılan Mehtap Yılmaz, kreşte bakıcılık, tezgâhtarlık ve benzinlikte pompacılık yaptı. Gittiği bir restoranda ısrarlara dayanamayarak sahneye çıkan Mehtap Yılmaz, gelen olumlu yorumların ardından profesyonel olarak müzik hayatına atıldı.

Liseyi dışarıdan okuyarak bir taraftan ise ailesini geçindirmek için sekreterlik yapan Mehtap Yılmaz, aldığı sahne teklifinin ardından, mesaisinin bitmesiyle restoranda sahneye çıkmaya başladı. Ardından Ankara’da gazino ve pavyonlarda çalışan Mehtap Yılmaz, 2008’de arkadaşları sayesinde Popstar Alaturka yarışmasına katıldı.

Yarışmadan sonra popülerliğini daha da artan Mehtap Yılmaz, yarışmadan sonra çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Mehtap Yılmaz, Avrupa dahil çeşitli yerlerde sahne alıp mesleğini icra ediyor.

SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM ŞARKISI GECİKMELİ OLARAK ÇIKTI MI?

Arabesk ve fantezi müziğin en bilinen isimlerinden Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyan ve 4 Mart'ta klibi yayınlanması beklenen Mehtap Yılmaz, filmin vizyona girmesi sebebiyle yasak konulduğunu belirtmişti.

Mehtap Yılmaz 2 ay şarkıyı okuyamama cezası geldiğini gözyaşları içinde anlatmıştı.

Mehtap Yılmaz 2. Sayfa magazin programında 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını seslendirdi. Klip de ekrana geldi.

