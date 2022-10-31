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Mekân eş anlamlısı nedir? Mekân kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman içerisinde kelimelerin farklı alanlarda kullanılmaya başlanması ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kelimelere yeni anlamlar yüklenmesinin sonucu olarak Türkçede kelimelerin anlamları farklılık gösterebilir. Kelimelerin anlamlarında yaşanan farklılık da eş anlamlı kelimelerin çeşitlenmesini sağlar. Hemen hemen her kelimenin eş anlamlısının olduğu dilimizde, mekân kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler vardır. Peki, mekân kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mekân eş anlamlısı nedir? Mekân kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen mekân kelimesi, Arapçada "var oluş, var olunan yer, konum" anlamlarına gelen "makān" kelimesinden alıntıdır. Türkçede Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde orta hecede bulunan /k/ ve /g/ sesinden sonra gelen /a/ ve /u/ sesinin uzun yazılmasından dolayı mekân kelimesi de uzun /a/ sesini korumuştur. Dilimizde de benzer bir anlamda geçen kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Yer, bulunulan yer
  • Ev, yurt
  • Uzay

Bu kelime başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler türetebilir. Ayrıca atasözlerinde ve deyimlerde kullanıldığı durumlar da vardır. "Mekân tutmak", "tebdili mekân", "cennetmekân" ve "mekân zarfı" gibi birleşik kelimeler bu durum için örnek gösterilebilir.

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Mekân kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede pek çok kelime eş anlamlılık durumu gösterir. Bu bağlamda farklı yazılan ancak aynı yahut benzer manalara karşılık gelen kelimeler eş anlamlıdır. Hemen hemen her kelimenin eş anlamlılık göstermesinin en temel sebebi Türkçenin kelime yelpazesinin oldukça geniş olmasıdır. Eş anlamlısı olan kelimelerden birisi de mekân kelimesidir. Mekân kelimesiyle aynı anlamları karşılayan ve cümle içinde mekân yerine kullanılabilecek mekân eş anlamlısı kelimeler vardır. Mekânın eş anlamlısı kelimeler:

  • Belde
  • Uzay
  • Yer
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Mekânın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin karşıladıkları anlamları ve kullanım alanlarını pekiştirmenin en iyi yollarından birisi de o kelimeleri cümle içinde kullanmaktır. Mekân kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle de çeşitli cümleler kurarak o kelimeleri daha kolay pekiştirebiliriz. Mekân eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Akşam bizim beldede doğum gününü kutlayacakmış.
  • Bu yerde ferahlık vardır derlerdi de inanmazdım, doğru söylemişler meğer.
  • Okula gelir gelmez bir kalabilecek bir yer bulmam gerekiyor.
  • Tüm varlıkları içine alan bu uzayda sevebileceğim bir insanı bulamayacak olma düşüncesi beni yiyip bitiriyor.
  • Yerin belli değil ki seni elimizle koymuş gibi bulalım!
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