Mekân eş anlamlısı nedir? Mekân kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen mekân kelimesi, Arapçada "var oluş, var olunan yer, konum" anlamlarına gelen "makān" kelimesinden alıntıdır. Türkçede Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde orta hecede bulunan /k/ ve /g/ sesinden sonra gelen /a/ ve /u/ sesinin uzun yazılmasından dolayı mekân kelimesi de uzun /a/ sesini korumuştur. Dilimizde de benzer bir anlamda geçen kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Yer, bulunulan yer

Ev, yurt

Uzay

Bu kelime başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler türetebilir. Ayrıca atasözlerinde ve deyimlerde kullanıldığı durumlar da vardır. "Mekân tutmak", "tebdili mekân", "cennetmekân" ve "mekân zarfı" gibi birleşik kelimeler bu durum için örnek gösterilebilir.

Mekân kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede pek çok kelime eş anlamlılık durumu gösterir. Bu bağlamda farklı yazılan ancak aynı yahut benzer manalara karşılık gelen kelimeler eş anlamlıdır. Hemen hemen her kelimenin eş anlamlılık göstermesinin en temel sebebi Türkçenin kelime yelpazesinin oldukça geniş olmasıdır. Eş anlamlısı olan kelimelerden birisi de mekân kelimesidir. Mekân kelimesiyle aynı anlamları karşılayan ve cümle içinde mekân yerine kullanılabilecek mekân eş anlamlısı kelimeler vardır. Mekânın eş anlamlısı kelimeler:

Belde

Uzay

Yer

Mekânın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin karşıladıkları anlamları ve kullanım alanlarını pekiştirmenin en iyi yollarından birisi de o kelimeleri cümle içinde kullanmaktır. Mekân kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle de çeşitli cümleler kurarak o kelimeleri daha kolay pekiştirebiliriz. Mekân eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: