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Sığ eş anlamlısı nedir? Sığ kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşmalarda veya yazışmalarda duygu ve düşüncelerimi ifade edebilmek için birçok sözcük kullanmaktayız. Kullandığımız birçok sözcüğün aynı zamanda eş anlamlısı mevcuttur. Anlamdaş sözcükler adından da belli olduğu üzere aynı manaya gelen sözcüklerden oluşur. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı olmasına nazaran bazı kelimelerin de eş anlamlısı olan kelime olmayabilir. Peki, sığ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük var mı?

Sığ eş anlamlısı nedir? Sığ kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Sığ sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçede "kısa, derin olmayan, az" anlamına gelen "sık" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam iki manası vardır. Bu manalardan biri sıfat, diğeri ise mecazi anlamda kullanılmaktadır. Sığ sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

  • (Sıfat) Fazla derin olmayan, derin karşıtı, derinliği çok az (deniz, akarsu, göl vb.)
  • (Mecaz) Yüzeyde kalan, yeterli olmayan, ayrıntıya inmeyen

Sığ sözcüğü cümle içerisinde genellikle sıfat haliyle kullanılır. Ancak yetersiz veya yüzeysel olan bir fikri tanımlarken mecaz kullanımı tercih edilir.

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Sığ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sözcüklerin eş anlamlılarını bilmek kelime dağarcığımızın genişlemesine ve daha etkileyici cümleler kurmamıza büyük katkı sağlar. Türkçede pek çok sözcüğün bir ya da birden fazla eş anlamlısı kelime bulunabilir. Ancak bazı kelimelerin de eş anlamlısı bulunmaz. Sığ kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük de dilimizde yoktur. Cümle içinde sığ yerine kullanabileceğimiz sığ eş anlamlısı kelimeler mevcut değildir.

Yüzeysel ve üstünkörü gibi kelimeler sığın eş anlamlısı olarak kullanılsa da bu kelimeler sığın eş anlamlısı değildir. Bu gibi kelimeler sığın mecaz anlamını karşılayan kelimeler olsalar da eş anlamlısı olarak kabul edilmezler.

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Sığ kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmek ve doğru bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Özellikle yazılı metinlerde anlamdaş sözcüklerin kullanımı, cümlelerin daha zengin durmasını sağlamaktadır. Sığ kelimesinin eş anlamı olan sözcük dilimizde olmadığı için sığ eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Sığ kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Çok sığ bir yerde yüzmeye çalışıyordu.
  • Ablam dünkü tartışmanın sebebini sığ bir şekilde anlattı.
  • Dalyanda su o kadar sığdı ki tüm balıkları görebiliyorduk.
  • Sığ yerlerde yüzmeyi seviyorum.
  • Bu sığ düşüncelerden artık bana gına geldi.
  • Sence o sığ bir dille yazılmış hikâyeye roman denir mi?
  • Sığ düşüncelerini lütfen kendinize saklayın.
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