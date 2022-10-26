Sığ eş anlamlısı nedir? Sığ kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Sığ sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçede "kısa, derin olmayan, az" anlamına gelen "sık" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam iki manası vardır. Bu manalardan biri sıfat, diğeri ise mecazi anlamda kullanılmaktadır. Sığ sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

(Sıfat) Fazla derin olmayan, derin karşıtı, derinliği çok az (deniz, akarsu, göl vb.)

(Mecaz) Yüzeyde kalan, yeterli olmayan, ayrıntıya inmeyen

Sığ sözcüğü cümle içerisinde genellikle sıfat haliyle kullanılır. Ancak yetersiz veya yüzeysel olan bir fikri tanımlarken mecaz kullanımı tercih edilir.

Sığ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sözcüklerin eş anlamlılarını bilmek kelime dağarcığımızın genişlemesine ve daha etkileyici cümleler kurmamıza büyük katkı sağlar. Türkçede pek çok sözcüğün bir ya da birden fazla eş anlamlısı kelime bulunabilir. Ancak bazı kelimelerin de eş anlamlısı bulunmaz. Sığ kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük de dilimizde yoktur. Cümle içinde sığ yerine kullanabileceğimiz sığ eş anlamlısı kelimeler mevcut değildir.

Yüzeysel ve üstünkörü gibi kelimeler sığın eş anlamlısı olarak kullanılsa da bu kelimeler sığın eş anlamlısı değildir. Bu gibi kelimeler sığın mecaz anlamını karşılayan kelimeler olsalar da eş anlamlısı olarak kabul edilmezler.

Sığ kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmek ve doğru bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Özellikle yazılı metinlerde anlamdaş sözcüklerin kullanımı, cümlelerin daha zengin durmasını sağlamaktadır. Sığ kelimesinin eş anlamı olan sözcük dilimizde olmadığı için sığ eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Sığ kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: