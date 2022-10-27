EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Seyyar eş anlamlısı nedir? Seyyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyyar eş anlamlısı nedir? Seyyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok kelimenin anlamdaşları bir ya da birden fazla olabilir. Bu anlamdaş sözcükler asıl kelime ile aynı anlamı taşıdığı için birbirleri yerine tercih edilir. Seyyar sözcüğü de bu sözcükler arasında yer alır. Seyyar kelimesinin eş anlamı olan sözcük dilimizde mevcuttur. Anlamdaş sözcükler çoğunlukla dilimizde olan sözcüklerin yabancı kökeni karşılıklarıdır. Peki, seyyar kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Seyyar eş anlamlısı nedir? Seyyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyyar sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. "Sayyar" kelimesinden türetilmiş olan bu sözcük, birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre seyyar sözcüğü farklı iki manaya gelmektedir. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
  • (Sıfat) Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, portatif

Seyyar sözcüğünden meydana gelen "seyyar satıcı" ve "seyyar hastane" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Özellikle "seyyar satıcı" kelimesi günümüzde en sık kullanılan kelimeler arasındadır. Herhangi bir ürünü veya hizmeti sokak sokak dolaşıp satan kişiler "seyyar satıcı" olarak tanımlanır. Aynı şekilde acil müdahale gerektiren vakalarda kurulan mobil sağlık birimleri de "seyyar hastane" olarak ifade edilir. Günümüzde bu birleşik kelimelerin kullanımı halen devam etmektedir.

Lezzet eş anlamlısı nedir? Lezzet eş anlamlısı nedir?

Seyyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Seyyarın eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde seyyarın yerine kullanılabilir. Seyyar eş anlamlısı ve seyyar kelimesi aynı manayı barındırdıkları için birbirlerinin yerini doldurabilir. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin manasında bozulmaya yol açmamaktadır. Seyyar kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

  • Portatif
Ders eş anlamlısı nedir? Ders eş anlamlısı nedir?

Seyyarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyyar kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Dün aldığımız portatif çadır çok kullanışlıydı.
  • Portatif bir çanta almıştı çocuğu doğduktan sonra, içine çocuk için şilte bile koymuştu.
  • Bu sabah yoldan geçen portatif çadırın içinde küçük bir iki masa ve sandalye vardı
  • Kütüphane yaptığım aralığa baktıkça hâlâ portatif karyolan aklıma geliyor.
Kullanmak eş anlamlısı nedir? Kullanmak eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?
Merasim eş anlamlısı nedir? Merasim eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir şampiyonluk kutlaması kutlamaları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak?

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak?

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.