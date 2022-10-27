Seyyar eş anlamlısı nedir? Seyyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyyar sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. "Sayyar" kelimesinden türetilmiş olan bu sözcük, birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre seyyar sözcüğü farklı iki manaya gelmektedir. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin

(Sıfat) Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, portatif

Seyyar sözcüğünden meydana gelen "seyyar satıcı" ve "seyyar hastane" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Özellikle "seyyar satıcı" kelimesi günümüzde en sık kullanılan kelimeler arasındadır. Herhangi bir ürünü veya hizmeti sokak sokak dolaşıp satan kişiler "seyyar satıcı" olarak tanımlanır. Aynı şekilde acil müdahale gerektiren vakalarda kurulan mobil sağlık birimleri de "seyyar hastane" olarak ifade edilir. Günümüzde bu birleşik kelimelerin kullanımı halen devam etmektedir.

Seyyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Seyyarın eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde seyyarın yerine kullanılabilir. Seyyar eş anlamlısı ve seyyar kelimesi aynı manayı barındırdıkları için birbirlerinin yerini doldurabilir. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin manasında bozulmaya yol açmamaktadır. Seyyar kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

Portatif

Seyyarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyyar kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir: