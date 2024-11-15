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Mekanik kıyma nedir? Mekanik kıyma nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 13:43
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Gıda sektörünün günden güne gelişmesi ve çeşitli yemek programlarının ve yarışmalarının da etkisiyle farklı tariflere, farklı ürünlere merak duyulması gibi durumlar ortaya çıktı. Bilinen ürünler farklı eşleşmelerle bir araya getirilerek yeni tarifler denenirken her zaman göz önünde olan ama adı çok bilinmeyen gıda terimleri de günlük konuşma diline girmeye başladı. Bu terimlerden biri de mekanik kıyma oldu.

Mekanik kıyma nedir? Mekanik kıyma nasıl yapılır?

Farklı damak tatlarına ve hatta inanışlara göre etin çeşitli formlarının nasıl işlendiği ya da o etin hangi hayvana ait olduğu son derece önem taşıyor. Bu anlamda insanlar artık et alırken yiyebilecekleri etleri, yememeyi tercih edecekleri etlerden ayırabilmek adına daha fazla bilgi sahibi oluyor. Bu duruma bir örnek olarak gösterilebilecek mekanik kıyma da aslında çok iyi bilinen ancak adı son zamanlarda adı sık sık anılan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Mekanik kıyma nedir?

Etin kemiklerinden ayrılabilmesi adına mekanik bir işlem kullanılması sonucu elde edilen kıymaya mekanik kıyma adı verilir. Ağırlıklı olarak hindi ve tavuk gibi hayvanlar için kullanılır. Çünkü bu tür kümes hayvanlarının ince et dokularını daha verimli kullanabilmek amaçlanır. Bu ürünler elde edildikleri hayvan türüne göre mekanik olarak ayrılmış tavuk eti, mekanik olarak ayrılmış dana eti ya da mekanik olarak ayrılmış balık eti gibi isimlerle anılır.

Örnek olarak mekanik tavuk kıyması, tavuğun göğüs, but gibi büyük etli kısımlarının elle ayrılmasından sonra, kemiklerde kalan etin özel makineler aracılığıyla kemiklerden sıyrılarak alınmasıyla elde edilen bir üründür.

Mekanik kıyma ne demektir?

Hayvanın etinin kemiğinden özel işlemlerle, makineler aracılığıyla ayrıştırılması ile mekanik kıyma adı verilen kıyma türü elde edilir. Etin gördüğü mekanik işlemler sonucunda hayvanın kemikleri, kas dokusu, damarları ve derisi ayrıştırılır.

Etin bu hassas ayrıştırma işlemi çeşitli makineler aracılığı ile yapıldığı için bu işlemi gören kıyma türleri de yaygın olarak mekanik kıyma olarak isimlendirilmiştir.

Mekanik kıyma nasıl yapılır?

Mekanik kıyma genel olarak tavuk, hindi ya da sığır gibi hayvanların kemikli parçalarından yapılır. Bu işlem makineler aracılığıyla yapılır. Kemikli etler, yüksek basınç altında çalışan mekanik ayırma makinelerine yerleştirilir. Makineler, kemikleri ve üzerlerindeki et dokusunu ayrıştırır. Bu işlem esnasında kemikler ve yumuşak dokular filtrelerden geçirilir. Elde edilen karışım, bir filtreleme sistemiyle işlemden geçirilir. Bu sayede et, kemik parçalarından bütünüyle ayrılır. Yumuşak doku ve yağ parçacıkları kıyma hâline gelir.

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Anahtar Kelimeler:
kıyma
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