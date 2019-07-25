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Meksika’da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 25.07.2019 00:17 | Son Güncelleme

Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu.

Meksika’da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu

Jalisco Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kenti yakınlarında bir evin bahçesinde yapılan arama sırasında gömülü halde 21 cesedin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Jalisco ve Sonora eyaletlerinde nisan ayında gizli mezarlarda 45 ceset bulunmuştu.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Jalisco ceset

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