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  4. Meksika'da keşfedildi: Bu daha başlangıç!

Meksika'da keşfedildi: Bu daha başlangıç!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Meksika'nın Cancun şehrinde yarım futbol sahası uzunluğunda ve elit Mayaların yaşadığı bir saray keşfedildi. Keşfin sadece başlangıç olduğunu belirten arkeologlar daha çok yapının ortaya çıkarılacağını tahmin ediyor.

Meksika'da keşfedildi: Bu daha başlangıç!

Arkeologlar, 250-900 arasında şu anki Meksika'nın güneyi, Guatemala, Belize ve Honduras'ın büyük bölümlerini yöneten antik Maya uygarlığıyla ilgili bir diğer keşfe imza attı. Meksika'da 1000 yıl önce Maya elitleri tarafından kullanıldığı düşünülen bir saray gün yüzüne çıkarıldı.

Meksika Ulusal Antropoloji Enstitüsü (INHA) için çalışan antropoloji uzamları, Cancun şehrinin yakınında bulunan ve Kolomb öncesi Amerika'dan kalma önemli bir arkeolojik bölge olan Kuluba'da bir sarayın bulunduğunu açıkladı. Kuluba geniş bir ticaret ağına sahip ve büyük bir alana yayılan Ek' Balam ve Chicken Itza şehirleriyle bağlantıları açıdan da önemli.

SARAY 6 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Sarayın 6 metre yüksekliğinde ve 55 metre uzunluğunda olduğunu belirten uzmanlar, insanların sarayda MS 600 ve 1050 yıllarında uzun bir süre için yaşadıklarını tahmin ediyor. Sarayın bodrumu, merdivenleri ve dekoratif sütünler olan pilasterleri bölgede çalışan arkeologların çalışmaları sayesinde ortaya çıkarıldı.

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'SİTEDEKİ MUAZZAM YAPILARI ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLADIK'

Sarayla ilgili konuşan arkeolog Alfredo Barrera, "Bu çalışma sadece bir başlangıç, sitedeki muazzam yapıları daha yeni ortaya çıkarmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Sarayın yanında Kuluba'nın orta meydanında ‘C Grubu’ olarak adlandırılan 4 yapı üzerinde çalışan Meksikalı uzmanlar, söz konusu yapıların adak taşı, iki konut kalıntılar ve fırın olduğu düşünülen yuvarlak bir yapıdan oluştuğunu söylüyor.

Çevredeki bölge arkeolojik yapıları havadan korumak için yeniden ağaçlandırıldı. INAH, bölgenin 'orta vade' ziyaretçilere açılacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji kazı keşif Saray Meksika Mayalar

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