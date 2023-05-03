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Melanie Sykes açık açık söyledi! Seks hayatı itirafı

03.05.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

52 yaşındaki sunucu Melanie Sykes 25 yaşındaki sevgilisinden ayrıldıktan sonra cinsel hayatının çok sakin geçtiğini anlattı. Ünlü sunucu açık açık bir yıldır seks yapmadığını itiraf etti.

Melanie Sykes açık açık söyledi! Seks hayatı itirafı

90'lı yıllarda Matt Goss ile tüm dünyanın gözü önünde yaşadığı aşkla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Melanie Sykes açıklamalarıyla gündemde.

Sevgilisinin kendisine ihanet ettiğini gelen telefon faturası ile öğrenen Sykes, "Aldatıldığımı öğrendiğimde banyoya gidip kustum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Ekran Alıntısı

Ünlü sunucu şimdi de cinsel hayat itirafıyla gündemde. Melanie Sykes açık açık bir yıldır seks yapmadığını itiraf etti.

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YARA BANDI BENZETMESİ

Seksi "Bir şeyin üzerine yara bandı yapıştırmak gibi" cümlesiyle tanımlayan sunucu "Bir tartışmayı gerçekten harika bir seks seansıyla çözebiliyorsanız, bu sorunun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Ve eğer seksi geri çekersem sorunlardan kaçınabileceğimi düşündüm. Ve bu yüzden kaçındım. Ve bir yıl sonra kendimi çok daha iyi anlıyordum ve kendime daha çok saygı duyuyordum" dedi.

OPOĞO

52 yaşındaki eski model, bir dizi toyboy sevgilisi olduğundan da bahsetti ve bir süre bekâr kalmasına rağmen libidosunun 'yüksek' kaldığını söyledi.


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