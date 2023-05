Euphoria'nın Cassie'si Sydney Sweeney, MET Gala öncesi paylaştı! İç çamaşırlı pozlar

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney son dönemde oldukça popüler bir isim. "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek dikkat çeken genç isim bu aralar Anyone But You filminin çekimlerinde partneri Glen Powell ile sık sık anılıyor.

Glen Powell'in nişanlısının güzel oyuncuyu kıskandığı iddiaları süregitsin güzel isim ise paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak MET Gala'ya katılan Sydney Sweeney gala öncesi hazırlık anlarını paylaştı.

Euphoria oyuncusu, modanın en büyük etkinliğinden hemen önce iç çamaşırları hallerini paylaştı.



Sarışın güzel belini inceltmek ve göğsünü yukarı itmek için yarı şeffaf bir korse giymişti.