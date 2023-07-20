Melek Mosso'dan aşk pozları geldi! Herkes dövmelerine takıldı

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve son dönemde üst üste yaşadığı konser iptalleriyle dikkat çeken Melek Mosso stres atmak için soluğu tatilde aldı.

Açıklamaları, sahne tarzı kadar özel hayatı da merak konusu olan Melek Mosso ekim ayında nikah masasına oturacağı sevgilisi Serkan Sağdıç ile tatile çıktı.

Melek Mosso, sevgilisiyle aşk dolu karelerini Instagram’dan paylaştı. Mosso’nun kalçasındaki ejderha dövmesi dikkat çekti.

DÖVMELERİ SOSYAL MEDYADA YORUM ALDI

Kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Melek Mosso'nun sevgilisi de bol dövmeliydi. Hal böyle olunca çifte sosyal medyada yorum yağdı. Şarkıcının pozlarını görenler "Güzel çift", "Enişte yakıyor", "Dövmeler dört bir yanını sarmış" yazdı.

Mosso, sahne kıyafetleri nedeniyle aldığı eleştiriler için ”Annesi kapalı, kızı çıplak dediler ama annem benimle gurur duyuyor” demişti.



