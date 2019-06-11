MAGAZİN

Melek Mosso'dan konserde tepki çeken hareket! 'Açmak istiyorsanız açın...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

Çukur dizisi için yaptığı 'Hiç Işık Yok' isimli şarkıyla adını duyuran Melek Mosso, son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada tepki çekti.

Melek Mosso, bir konserinde elbisesini açıp kadınlara seslendi. Şarkıcının konuşma sonrası yaptığı orta parmak hareketi sosyal medyada destek mesajlarının yanı sıra tepki mesajları da aldı.

"AÇMAK İSTİYORSANIZ AÇIN"

Şarkıcı Melek Mosso bir konserinde bacaklarını göstermesi ve söyledikleri Twitter gündemine oturdu.

Mosso bacaklarını açarak; "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere ....." ifadelerini kullanması tepki çekti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
özgürlük keşke bu olsa ama değil özgürlük beyin yoluyla olur senin yaptığın bir kaç sütü bozuğa kendi özelini açmak.
Melek Davarcı ; sonradan olamayan Mosso .....Kadınız okey erkek şiddetine ki hertürlüsüne karşıyız okey saygın istiyoruz ki bu senin yaptığın gibi açmak istiyorsanız açın,edin demekle olacak birşey mi?Aykırı olayım demişsin bu senin seçimin oda okey ama mesajlar böyle verilmez .Ses tonunuz,tarzınızı çok beğeniyorum ama o parmak yakışmamış.Rahmetli Diana vardı zerafetiyle verdiği mesajlara bakın ; oda mesaj veriyordu ama ne orta parmak gösterip saygısızlık ediyordu nede boş konuşuyordu; yardımlarıyla söylediklerini icra ediyordu sizin gibi kışkırtmıyorlar ağzınızın içine bakan genç cahilleri..
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