Melek Mosso sahnede annesiyle türkü söyledi! Dinleyenlerin kulaklarının pası silindi

Genç şarkıcı Melek Mosso, konserinde sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. Mosso annesiyle sahneyi paylaştı.

ANNE KIZIN DÜETİ ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü şarkıcı, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde annesi Hatice Mosso ile birlikte "Mevlam Bir Çok Dert Vermiş" türküsünü beraber söyledi. Anne kızın sürpriz düeti alkış alırken Mosso unutulmaz anları sosyal medya hesabından paylaştı.



"ONUN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Başarılı şarkıcı "Hem kendi hayallerimi, hem onun hayallerini gerçekleştirdim. Dünyanın en güzel duygularından biri annemin yüzünü güldürebilmekmiş meğer. Duaların, sevgin, varlığın hiç eksik olmasın hayatımdan. Seni çok seviyorum anneciğim" diyerek duygularını dile getirdi. Anne Hatice Mosso'nun sesinin güzelliği ise hayran bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda kadınların doğal haklarının gasp edilmesine sessiz kalmamaları gerektiğini söyleyen isimlerden biri de şarkıcı Melek Mosso oldu. Verdiği konserde yaptığı konuşma ile kadınların sorunlarına kendince dikkat çeken şarkıcı; “Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar! Aksini söyleyenlere ‘babayı alırsın' diyoruz” sözleri ve orta parmak hareketiyle gündem olmuş, ardından konserleri iptal olmuştu.



