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Meleklerin Aşkı 8. son bölüm izle: Melek'ten Yağmur'a şok soru! (Meleklerin Aşkı 9. son bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 31.08.2018 08:12 | Son Güncelleme

Meleklerin Aşkı 8. son bölümü ile dün akşam Show TV'de idi. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor. Son bölümden sonra Meleklerin Aşkı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı son bölümde Deniz, Melek ile Yağmur'un arasından çekiliyor. Yeni bölüm fragmanında ise Melek sorusu ile Yağmur'u afallatıyor. Meleklerin Aşkı son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. İşte Meleklerin Aşkı 9. yeni bölüm fragmanı..

Meleklerin Aşkı 8. son bölüm izle: Melek'ten Yağmur'a şok soru! (Meleklerin Aşkı 9. son bölüm fragmanı yayınlandı!)

Meleklerin Aşkı 8. son bölümü ile dün akşam hayranları ile Show TV'de buluştu. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal'ın oynadığı Meleklerin Aşkı son bölümde Deniz, Melek ile Yağmur'un arasında çekildiğini söyleyerek ikiliyi şaşırtıyor. Son bölümde sonra yayınlanan Meleklerin Aşkı 9. yeni bölüm fragmanında ise Melek, Yağmur'a sorduğu soru ile onu şoke ediyor. Meleklerin Aşkı 8. son bölüm izleme bağlantısı ve detayları haberimizde. İşte Meleklerin Aşkı 9. yeni bölüm fragmanı...

MELEKLERİN AŞKI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Rukiye’nin Yağmur’u, Melek’e hislerini açıklaması için sıkıştırdığı tanıtımda Ekrem, Yağmur’u koltuğa zincirliyor. Melike menopoza girdiğini öğrenirken, Melek “Sen benimle yemeğe çıkacak mısın, çıkmayacak mısın?” sorusuyla Yağmur’u şaşırtıyor.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı'nın 8. Bölümü'nde; Yağmur’la Melek’in kendilerini başkahramanı olarak buldukları masal mutlu sonla bitecekken Necmettin yüzünden yarım kalmıştır. Ama bu temsil, Melek’le Yağmur’un aralarındaki görünmeyen buzların bir nebze de olsa erimesine yardımcı olmuştur. Melek hala eve dönmemiştir. Ama türlü bahanelerle evin yolunu tutmakta, Yağmur’u görmenin yollarını aramaktadır. Rukiye de bu durumun farkındadır. İki genç birbirlerine âşıklardır fakat tek engel Deniz’dir. Rukiye ilk defa Deniz’i aradan çıkarmak için bu kadar kararlıdır. Çeşitli aşamalardan oluşan planını devreye sokar. Rukiye önce Deniz’le Melek’in arasını açmaya, Deniz’i doldurmaya çalışır. Ama Deniz, Melek’i o kadar sevmektedir ki asla Melek’in aleyhine bir şey düşünmez.

Rukiye, bu ilişkiyi içten çökertemeyeceğini anlayınca dış faktörleri devreye sokar. Deniz’in annesini, kendi evlerine çağırır. Ona, Yağmur’u gösterecek, kızının ne kadar yanlış bir yolda olduğunu anlatacaktır. Fakat bu da tutmaz. Kadın, Yağmur’a bayılmıştır. Bu durumda geriye yalnızca tek bir seçenek kalmıştır. Rukiye, son kozunu devreye sokar. Gençler, kimsesiz çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatmış, soluğu evde almışlardır. Rukiye ise tabi ki bu sırada yapmıştır yapacağını. Deniz, Melek’le Yağmur’u karşısına alıp aralarından çekildiğini söyler. İki âşık, aralarındaki sis perdesi ortadan kalkınca birbirlerini görmeye başlayacaklar mıdır?

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM İZLE

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