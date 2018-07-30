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Meleklerin Aşkı dizisine yeni oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2018 22:54 | Son Güncelleme

Show TV'nin yaz ekranına damga vuran dizisi Meleklerin Aşkı'na bir yeni oyuncu daha katıldı.

Meleklerin Aşkı dizisine yeni oyuncu

Show Tv'nin yaz dizisi 'Meleklerin Aşkı'na yeni bir oyuncu dahil oldu. Diziye Bizim Evin Halleri ve Aramızda Kalsın gibi dizilerde rol alan Mert Kurdal dahil oldu.

mert kurdal

MELEKLERİN AŞKI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Meleklerin Aşkı’nın Perşembe günü ekrana gelecek 5. bölümünde Yağmur, Melek’e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde bulmuştur. Yağmur içine düştüğü yanlış anlamadan bu sefer öyle kolay kurtulamayacaktır. Çünkü Mehtap’ın abisi, gözünü karartmıştır. Yağmur’la kardeşini baş göz edecektir. Evdeki herkes Yağmur’un, Hamdi’nin suyuna gitmesini, şimdilik onun söylediklerini yapmasını istemektedir. Fakat Yağmur bunu yapamaz. Çünkü her geçen saniye Melek’ten biraz daha uzaklaşmakta, aşkıyla arasına aşılmaz engeller girmektedir. Bütün ev halkı Yağmur’u, Hamdi’nin elinden kurtarmanın yollarını arar. Sonunda Hamdi bir şekilde ikna edilmiş, tehlike bir süreliğine de uzaklaştırılmıştır. Artık Yağmur’un kaybedecek vakti yoktur. Yeni bir tehlike ya da yanlış anlama baş göstermeden Melek’e aşkını itiraf edecektir. Melek, eve gelir gelmez onu dışarı çıkaracak ve Melek ne derse desin asla aşkından vazgeçmeyecektir. Yani Yağmur, amacına ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Ve fakat kader ağlarını örmeye devam etmiş, Melek’i çok büyük bir ikilemde bırakmıştır. Melek vicdanına yenik düşmüş, eve; herkesi ve her şeyi terk etme kararıyla gelmiştir. Yağmur, hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

Süreç Film'in yapımcılığını,Ersoy Güler'in senaristliğini,Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini üstlendiği,oyuncu kadrosunda Berkay Hardal, Gülper Özdemir, Oya Başar, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak,Arda Adil Görgen gibi isimlerin yer aldığı Meleklerin Aşkı, Perşembe akşamları Show TV'de ekrana geliyor.

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