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Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"

23.07.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Ankara'nın son günlerde 1 numaralı gündemini Ankapark oluşturuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından bir açıklama da eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Canlı yayına katılma talebinde bulunan Gökçek yayına bağlandıktan sonra Mansur Yavaş ve Eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna hakkında sert ifadeler kullandı.

Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"

Habertürk'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Serap Belet ile Kürşad Oğuz'un yaptığı Olaylar ve Görüşler programının cumartesi günü yayınında Ankapark süreci ve yeni gelişmeler ele alındı. Tartışmacıların yorumlarının ardından eski Belediye Başkanı Melih Gökçek yayına bağlanıp cevap hakkını kullanmak istedi. Yayına bağlanan Gökçek, Mansur Yavaş'ı Ankapark'ı çalıştırmak istememekle suçlayıp canlı yayına davet etti. Eleştirilerine devam eden Gökçek Eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna için de, "Onlar arkadaş, onlar yoldaş. Benim partimden olması onun masum olduğu anlamına gelmez. Burayı çalıştırmamak için Tuna ve Yavaş çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gökçek'in konuşmalarından satır başları şu şekilde;

Ankapark için vatandaş bana oy vermiştir. Mansur Yavaş burayı yok etmek için geldi. 801 milyon dolarlık dinozor diyorlar. Bu yalan. 33 dinozorun maliyeti 4 milyon 800 bin lira. Yavaş'ın ajansları var bunun üzerinden algı yapıyor. Dinozor da dinozor... Benim zamanımda sağlamdı bunlar, şimdi görüyorum parçalamışlar. Bunu bilerek yaptılar. Benim zamanımda sağlamdı. Mansur Yavaş'ın sorumluluğu yok diyorlar. Olur mu? Hırsızlık olmuş. Kim koruyordu buraları? Mansur Yavaş'ın güvenlik görevlileri kapıda duruyordu. Kimse giremiyordu içeri. Kim yaptırdı o zaman bunu? Mansur Yavaş buranın tahrip edilmesini istiyor.

melo

"GERÇEKLERİ AÇIKLAMAYACAK"

Buranın ne olacağını halka soracakmış. Halka nasıl soracak? Nasıl bir anket yapacak? Kendisi ne isterse o sonucu çıkaracak. Gerçek sonuçları açıklamayacak. Madem öyle ver burayı Çevre Bakanlığına bakalım ne olacak? Mansur Yavaş burayı yok etmek için elinden geleni yapacak. Yavaş'ın buna yetkisi yok. Halka soracağım, yıkarım diyor. Senin yetkin yok buna. Bu mülk 29 yıl sonra çalışır durumda Atatürk Orman Çiftliği'ne verilmek zorundadır. Kimin yetkisi var peki? Tek yetkili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'dir.

TUNA'YA DA YÜKLENDİ

Onlar arkadaş onlar yoldaş. Benim partimden olması onun masum olduğu anlamına gelmez. Burayı çalıştırmamak için Tuna ve Yavaş çaba gösteriyor.

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Mansur Yavaş Melih Gökçek

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