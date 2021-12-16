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Meliha Özsu cinayetinde son dakika gelişmesi: Müge Anlı’da polis ekipleri stüdyoya gelince ortalık karıştı! Taraflar birbirine girdi

16.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Meliha Özsu cinayetiyle ilgili polis ekipleri baba Yasin Özsu’yu ifade için stüdyodan almaya gelince, ortalık bir anda karıştı. Anne Aysel Gençtürk, stüdyoda baba Özsu’ya saldırdı.

Müge Anlı’da, 18 yaşındaki Meliha Özsu cinayetinin aydınlatılması için araştırmalar sürüyor. Programın bugünkü bölümünde polis ekipleri tarafların ifadelerini almak için stüdyoya geldi.

Adana'da yaşayan ve 2015 yılında babasının evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Meliha Özsu'nun, öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun, silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu tespit edildi.

BAŞINDAN VE OMZUNDAN VURULDU

Başından ve omzundan kurşunlandığı belirlenen Meliha Özsu’nun annesi Aysel Gençtürk, programda eski eşinden şüphelendiğini, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı evlenince eski eşinin asla araştırmadığını, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini anlattı.

BABA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Meliha Özsu'nun babası Yasin Özsu’nun ifadeleri ise, şüpheleri güçlendirdi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinin bir şeyler bildiğini ancak sakladığını iddia etse de baba Yasin Özsu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

JASAT EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Yayın sırasında Yasin Özsu, iki kişiden şüphelendiğini söyledi. Kızının arkadaşı olan Leyla ve Mine'nin yanına gitmiş olabileceğini önce sürdü. Yayını ihbar kabul eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Mehmet ve Mine Cuhalamak çiftinin ifadesini almak üzere evlerine geldi.

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Ekipler, Mehmet Cuhalamak'ın ifadesine başvururken Mine Cuhalamak da ifade verdi. Meliha'nın öldüğünü bilmedikleri için gerçekleri sakladıklarını söyleyen çift, artık her şeyi anlatacaklarını söyledi. Meliha Özsu'nun babası Yasin Özsu'nun anlattığı hiçbir şeyin doğru olmadığını belirtti.

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UYUŞTURUCU BAĞLANTILARI OLDUĞU İDDİASI

Programda, Yasin Özsu’nun ve kızı Meliha Özsu’nun uyuşturucu ile bağlantısı olduğu iddiaları öne sürüldü. Tanık ifadeleri ile konuşan Müge Anlı, Meliha Özsu’nun bu sebeple öldürülmüş olabileceğini belirtti.

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EKİPLER STÜDYOYA GELDİ

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, baba Yasin Özsu’yu ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi’ne götürmek için stüdyoya geldi.

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ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin gelmesiyle ortalık bir anda karıştı.

Anne Aysel Gençtürk, baba Yasin Özsu’nun üzerine doğru, “Suçun çıkacak Yasin, kızımı sen öldürdün.” diyerek gitti.

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Sinir krizi geçiren anne, çevredekilerin müdahalesi ile Yasin Özsu’dan uzak tutuldu.

Özsu stüdyodan çıkarılırken, Müge Anlı “Burada anlattığı hiçbir şey devletin kayıtlarında yok.” diyerek ifadeye çağıran savcıya teşekkür etti.


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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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