Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

Gerek yer aldığı diziler, gerek kıyafetleri gerekse doğal paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen'in dansa olan tutkusu da biliniyor.

Ünlü oyuncu Melis Sezen bu kez bir üniversitenin dans yarışmasına katıldı. Ünlü oyuncu dans partneriyle adeta kendinden geçti.

Hem düşük bel eteği hem de kendini dansa kaptırıp kaybettiği anlar sosyal medyayı ikiye böldü.

Oyuncunun dansını beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı. Bir kısım ise eteğe takıldı.



Melis Sezen'in tarzını ve dansını görenler "Etek düşecek endişesiyle gerildim", "Etek beni bırak diyor", "Çok yüksek bir olamamışlık var", "Oyunculuğundan iyi", "Vala güzel dans ediyor" yorumlarında bulundu.







