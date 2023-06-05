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Melis Sezen'in dansı yine olay oldu! Evde müzikle kendinden geçti

05.06.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Gülcemal dizisinde yer alan Melis Sezen, danslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak sosyal medya hesabından "Islak saçla dans etme sezonu açıldı" notuyla dans ettiği anları paylaşınca adından söz ettirdi.

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Gülcemal dizisinde yer alan oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce de birçok kez evinde dans ettiği anları paylaşan genç oyuncu o danslarıyla adından söz ettirmişti. Sezen, son olarak evinde ıslak saçla dans ettiği anları paylaştı.

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1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dans videosunu yayınlayan Sezen, "Islak saçla dans etme sezonu açılmıştır, hadi" notunu yazdı.

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Genç oyuncu, kıvraklığı ve kusursuz fiziğiyle da adından söz ettirdi.


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Melis Sezen Oyuncu

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