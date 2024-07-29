Melis Sezen motor üzerinde dans etti! Yine gündem oldu

'Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Sosyal medyadan sık sık dans ederken çektirdiği videoları yayımlayan Melis Sezen, bu danslarla adından söz ettiriyor.

"Dans etmeyi çok seviyorum" diyen Sezen, duygularını "İnsan kendini serbest bırakıyor ya çok seviyorum o anı" demişti.

Güzel oyuncu bir dans videosu daha paylaştı. Motor üzerinde garip dans hareketleri sergileyen Melis Sezen'e fanlarından beğeni yağdı.

Melis Sezen daha önce "Herkes dans etsin istiyorum. İnsan kendini serbest bırakıyor ya o anı çok seviyorum" demişti.