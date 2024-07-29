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Melis Sezen motor üzerinde dans etti! Yine gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.07.2024 09:13
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'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile büyük beğenin toplayan oyuncu Melis Sezen danslarıyla adından söz ettiriyor. Sezen son olarak motor üzerinde yine garip bir dansa imza attı.

Melis Sezen motor üzerinde dans etti! Yine gündem oldu

'Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Sosyal medyadan sık sık dans ederken çektirdiği videoları yayımlayan Melis Sezen, bu danslarla adından söz ettiriyor.

"Dans etmeyi çok seviyorum" diyen Sezen, duygularını "İnsan kendini serbest bırakıyor ya çok seviyorum o anı" demişti.

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Güzel oyuncu bir dans videosu daha paylaştı. Motor üzerinde garip dans hareketleri sergileyen Melis Sezen'e fanlarından beğeni yağdı.

Melis Sezen daha önce "Herkes dans etsin istiyorum. İnsan kendini serbest bırakıyor ya o anı çok seviyorum" demişti.

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Melis Sezen
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