Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a: O lafı çok rahatsız etti

Mustafa Sandal 6 ay aşk yaşadığı Melis Sütşurup'tan ayrıldıktan sonra ''Melis ile iyi vakit geçirdik'' demişti. Melis Sütşurup bu sözler üzerine sinirlenmişti.

Melis Sütşurup'un ''Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi bitirdim. Midemi bulandıran şeyler vardı'' açıklaması magazin gündemine damga vurmuştu.

Sütşurup, Kanal D'deki 'D Magazin'in ''Midenizi bulandıran şey neydi?'' sorusuna cevap verdi:

''İlişkimizle ilgili bir şeyler duydum ve hemen ayrıldım. Mustafa'nın 'İyi vakit geçirdik' lafı beni çok rahatsız etti.''



