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Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a: O lafı çok rahatsız etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile sevgili olan Mustafa Sandal zaman zaman aşk hayatıyla gündem oluyor. Melis Sütşurup Sandal'dan neden ayrıldığını açıkladı.

Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a: O lafı çok rahatsız etti

Mustafa Sandal 6 ay aşk yaşadığı Melis Sütşurup'tan ayrıldıktan sonra ''Melis ile iyi vakit geçirdik'' demişti. Melis Sütşurup bu sözler üzerine sinirlenmişti.

Melis Sütşurup'un ''Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi bitirdim. Midemi bulandıran şeyler vardı'' açıklaması magazin gündemine damga vurmuştu.

Sütşurup, Kanal D'deki 'D Magazin'in ''Midenizi bulandıran şey neydi?'' sorusuna cevap verdi:

''İlişkimizle ilgili bir şeyler duydum ve hemen ayrıldım. Mustafa'nın 'İyi vakit geçirdik' lafı beni çok rahatsız etti.''

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Melis Sütşurup mustafa sandal

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