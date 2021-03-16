MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melis Sütşurup'tan 'Mustafa Sandal' paylaşımı

Melis Sütşurup'tan 'Mustafa Sandal' paylaşımı

16.03.2021 11:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Melis Sütşurup'tan 'Mustafa Sandal' paylaşımı

Şarkıcı Mustafa Sandal ile yaklaşık beş ay önce tekrar barışan sosyetik güzel Melis Sütşurup, aşkını sosyal medyaya taşıdı. Sütşurup, Sandal'a "Hayatımın en iyi arkadaşı" sözleriyle seslendi.

Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Yaklaşık beş ay önce tekrar bir araya gelen ikiliden Sütşurup, Sandal ile birlikte yürürken çekilen fotoğrafına, "Hayatımın en iyi arkadaşı" notunu düştü.

Ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuştu.

3006834_5ebab81d7a2c6512bacbabc393a905c7_640x640

"MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR"

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim.

Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Yanlışlıkla yaptığı paylaşım olay olduYanlışlıkla yaptığı paylaşım olay oldu
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Diğer Haberler

Alişan: Kızımla dertleşiyoruz

Alişan: Kızımla dertleşiyoruz

Gigi Hadid bebeğinin yüzünü yanlışlıkla paylaştı

Yanlışlıkla yaptığı paylaşım olay oldu

Aynur Aydın: Hem aldattım hem aldatıldım!

'Hem aldattım hem aldatıldım!'

Sen Kimsin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sen Kimsin filminin oyuncuları kim?

Sen Kimsin filmi nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

'Çok ateşli' olduğu için TikTok hesabı kapatılan Anna Paul Instagram’da göğüslerini açtı

Sansür umurunda değil! Gögüslerini açtı

Berk Oktay'dan Andımız paylaşımı!

Berk Oktay'dan Andımız paylaşımı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.