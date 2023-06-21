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Melisa Aslı Pamuk sütyensiz tarzıyla nefes kesti! Bakan bir daha baktı

21.06.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fox Tv'de yayınlanan EGO dizisinde Sibel karakterine hayat veren Melisa Aslı Pamuk sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa sütyensiz tarzıyla nefes kesti.

Melisa Aslı Pamuk sütyensiz tarzıyla nefes kesti! Bakan bir daha baktı

EGO dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle adından sıkça söz ettiren Melisa Aslı Pamuk iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

32 yaşındaki ünlü oyuncu bu defa siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar verdi. İçerisine sütyen giymeyi tercih etmeyen Melisa Aslı Pamuk'un son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Melisa Aslı Pamuk 1

Ünlü oyuncuya takipileri; 'Sizi çok beğeniyorum', 'Seni seviyorum', 'Harika görünüyorsun', 'Türkiye'nin en güzel kadını' gibi yorumlar yaptılar.

Melisa Aslı Pamuk 2

1991 yılında Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk, Türkiye’deki oyunculuk kariyerine 2011 Miss Turkey seçildikten sonra 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisiyle başladı.

Melisa Aslı Pamuk 3

Daha sonra bir çok başarılı projede yer alan oyuncu Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Asu karakteriyle kariyerinde dönüm noktasına ulaştı.

Melisa Aslı Pamuk 4

Son olarak Hayaller Ve Hayatlar dizisinde yer alan oyuncu, EGO ile ekranlara geri döndü ancak dizinin ekran serüveni kısa sürdü.

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Melisa Aslı Pamuk 6

Melisa Aslı Pamuk 7

Melisa Aslı Pamuk 8

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