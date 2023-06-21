Melisa Aslı Pamuk sütyensiz tarzıyla nefes kesti! Bakan bir daha baktı

EGO dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle adından sıkça söz ettiren Melisa Aslı Pamuk iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

32 yaşındaki ünlü oyuncu bu defa siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar verdi. İçerisine sütyen giymeyi tercih etmeyen Melisa Aslı Pamuk'un son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncuya takipileri; 'Sizi çok beğeniyorum', 'Seni seviyorum', 'Harika görünüyorsun', 'Türkiye'nin en güzel kadını' gibi yorumlar yaptılar.

1991 yılında Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk, Türkiye’deki oyunculuk kariyerine 2011 Miss Turkey seçildikten sonra 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisiyle başladı.

Daha sonra bir çok başarılı projede yer alan oyuncu Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Asu karakteriyle kariyerinde dönüm noktasına ulaştı.

Son olarak Hayaller Ve Hayatlar dizisinde yer alan oyuncu, EGO ile ekranlara geri döndü ancak dizinin ekran serüveni kısa sürdü.



